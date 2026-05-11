边佑锡惊喜献声《21世纪大君夫人》OST！《阵雨》神曲奇迹会重演吗？

人气男星边佑锡再度开金嗓！他接下主演的MBC金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步更新）OST压轴任务，歌曲将在5月15日正式发行。 制作公司Kakao娱乐也证实这个消息，让剧迷和粉丝全都超惊喜。

这首OST堪称「隐藏王牌」，原本根本没出现在先前公开的OST阵容名单里。 9日播出的剧集结束后，透过预告片突然曝光，短短几秒就让观众惊呼连连。 当集成熙周（IU 饰）与理安大君（边佑锡 饰）之间的感情越来越浓烈，却在各种谣言与恶意猜测中陷入前所未有的危机，此时边佑锡的歌声响起，虽然只有一小段，但后劲超强，让人印象深刻。

边佑锡这次是以男主角身份亲自献唱，为角色情感再加分。 而且他之前为《背著善宰跑》演唱的OST《阵雨》曾横扫国内外音源榜单，成绩超狂。 这次他再度为自己的主演作品献声，能不能再次引发全民循环播放，外界都在等著看。



《21世纪大君夫人》以21世纪虚拟的立宪君主制大韩民国为背景，是一部打破身份框架、开创命运的浪漫剧。 边佑锡与IU的组合从开播前就是话题焦点，播出后更拿下同时段收视冠军，还在Disney+的TOP 10 TV Show（非英语）榜单中冲上全球第一，气势超级旺。



距离完结只剩下最后2集，将於周五、周六晚间9点50分播出。 国外观众可通过Disney+同步追更。 而边佑锡亲自演唱的OST则将在15日於各大音源网站正式上架，剧迷们已经迫不及待要开听了。

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