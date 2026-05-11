李珉廷顶「涩谷109辣妹妆」赴约老公聚会！网友笑翻：跪求炳宪哥进门瞬间表情

女星李珉廷最近玩开了！她顶著超夸张的「涩谷辣妹妆」，竟然打算直接去参加老公李炳宪的夫妻聚会，超狂行径让网友笑翻。

日前李珉廷的YouTube频道「李珉廷 MJ」上传了一支影片，标题就是「要玩就玩真的，成为本土辣妹女孩的李珉廷」。 只见她跟Z世代的美妆创作者一起挑战日本涩谷风的极浓辣妹妆，深色眼妆、大卧蚕、强烈修容加上假发，整个人跟过去端庄优雅的形象判若两人。



就在化到一半的时候，李珉廷突然提到接下来还有别的行程，淡定地说：「等一下要跟老公还有老公的朋友们见面。」原来当天早就约好了一场夫妻聚会。 此话一出，现场的工作人员跟化妆师全都吓傻，连忙问：「你这样要去吗？」、「是不是约错日子了？」没想到李珉廷超冷静，霸气回应：「没差啦，都是很熟的人。」她接著说：「老公朋友的老婆们我也都很熟。」还补了一枪：「他们不尴尬，是我自己会尴尬好吗？ 他们有什么好尴尬的？」豪爽个性一览无遗。



其实在化妆过程中，她已经完全入戏，甚至在街上被路人盯著看时，还搞笑说「要假装不是韩国人」，坚持把角色扮演玩到底。



李珉廷近来透过YouTube频道分享各种体验型内容，让粉丝看到她私下真实又洒脱的一面。 这次「顶浓妆见老公朋友」的疯狂事迹，也让网友狂赞：「太帅了！」「嫂子就是霸气！」「求李炳宪当下反应。」

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