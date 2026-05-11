再被警方点名！朴娜勑「第三次调查」倒数中 演艺复出无望？

人气搞笑艺人朴娜勑日前才因为被前经纪人指控职场霸凌、涉及非法医疗行为等争议，紧急暂停演艺活动。 现在最新消息指出，她恐怕还得再接受一次警方调查，案件持续延烧。

根据韩媒《Star News》独家报导，朴娜勑目前涉及的案件包括特殊伤害、名誉毁损、违反资讯通讯网法及医疗法等相关嫌疑，预计将再接受进一步的警方侦讯，虽然具体日期尚未确定，但已经让外界高度关注。

朴娜勑去年被前经纪人爆料职场霸凌之后又被指控透过一名绰号「注射姨母」的A女，在她自己家里、A女位於日山的住处，甚至车上施打点滴，涉及违法医疗行为。 这件事情还牵扯到SHINee成员Key，以及吃播YouTuber「短嘴太阳」，两人因为被点名而公开道歉，也双双中断活动。



面对前经纪人的指控，朴娜勑也不是省油的灯，反过来告对方恐吓取财、业务侵占等罪名，已经向首尔龙山警察署提交告诉状，她也已经完成告诉人的相关调查。 不过有知情人士透露：「龙山这边的调查，可能还需要再一点时间。」朴娜勑强调，前经纪人根本是拿假消息来威胁她，开口要求巨额金钱。

目前跟朴娜勑相关的案件总共有8件，其中6件由首尔江南警察署负责，另外2件则在龙山警察署。 据了解，两边的调查都需要持续进行。 朴娜勑先前已经在2月跟3月两度前往江南警察署接受侦讯。

第一次现身：鞠躬道歉 否认丢酒杯

第一次现身警局时，朴娜勑整整被问了7个半小时。 面对媒体追问，她只低调表示：「我诚实接受调查，也如实回答了问题。」对於前经纪人指控她霸凌、丢酒杯，她则说：「这部份之后调查就会厘清。」被追问「有没有朝经纪人丢过酒杯」时，她回应：「不是事实的部份，该纠正的就会纠正。」最后她也再次低头道歉：「让大家担心了，真的很抱歉。」

不过当记者问她「有没有话想对前经纪人说」时，她冷冷回了一句：「没有。」随后包括「今天被问了什么」、「是不是真的把妈妈跟前男友当公司职员付薪水」、「是否承认违法药物注射」等问题，她全都沉默不语，快速离开。



第二次现身：态度更低调 只说「会厘清」

到了第二次侦讯结束后，朴娜勑面对媒体依旧惜字如金，只简单表示：「我有诚实回答问题，之后调查结果出来就会知道了。」全程态度低调，不愿多谈。 整起案件接下来会怎么发展，外界都在等著看。

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