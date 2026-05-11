布莱德彼特出现在韩国北村？与演员郑允民合照...引发热议！网质疑：这不会是AI吧？！

好莱坞演员布莱德彼特（Brad Pitt）突然现身首尔北村韩屋村一带，在网路上掀起热烈讨论。

韩国演员 郑允民（정윤민）於9日在自己的 Instagram 上公开一张照片，并写下：「居然能在北村巷弄遇到『빵형（面包哥，布莱德彼特昵称）』，大～～～～发！#布莱德彼特。」（布莱德的Brad发音跟面包相似，所以韩国人给他的绰号为「빵형／面包哥」）

公开的照片中，可以看到以宁静的韩屋巷弄为背景，郑允民与布莱德彼特并肩站著留下认证合照。郑允民露出彷佛难以置信的灿烂笑容，而布莱德彼特也以绅士又从容的微笑回应，立刻吸引众人的目光。



由於好莱坞巨星突然现身，让大批网友都相当震惊。因为事前完全没有公开任何布莱德彼特的正式访韩行程，因此甚至有人怀疑郑允民公开的照片是不是AI生成。实际上，贴文留言区也涌入「不是AI吧？」、「我还以为是AI照片」等令人难以置信的反应。

目前IG该贴文的留言功能已被关闭，演员本人也未做出任何回应。

此前，布莱德彼特曾於2022年为宣传电影《子弹列车》访韩，与韩国粉丝度过特别时光。另一方面，在北村偶遇他的演员 郑允民，则持续活跃於舞台剧、电视剧与电影等多个领域。

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