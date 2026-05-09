刘在锡真的当导演了！光片名就超疯《我决定夺回被弟弟抢走的女人》读本现场笑翻曝光

【影片】综艺《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）刘在锡导演的短剧出道作《我决定夺回被弟弟抢走的女人》公开读本现场，等一下？好像有哪里怪怪的！？

将於今天播出的 MBC 综艺节目《玩什么好呢？》中，将揭开由演员金锡勋、金成均、许卿焕、郑埻夏参与演出的短篇剧《我决定夺回被弟弟抢走的女人》制作幕后花絮。



《我决定夺回被弟弟抢走的女人》是由刘在锡亲自执导、HAHA 担任编剧、朱宇宰担任副导演携手打造的全新作品。光看片名就相当强烈，预告将展开一段高刺激、让人肾上腺素飙升的剧情，因此从制作阶段起就备受期待。



在最近进行的剧本读本（台词排练）中，资深的实力派演员金锡勋与金成均一度因为破格设定与直白台词而短暂「回到现实」，但随后立刻展现专业投入感，获得刘导演的大力称赞。金成均饰演被欲望吞噬的角色，金锡勋则饰演磨刀霍霍准备复仇的人物，两人打造出紧张感十足的对立关系。



被选为作品女主角、挑战突破性女装造型的许卿焕，化身充满魅力的女性角色「许仁玉」，气场压制全场。至於一人分饰多角的郑埻夏，也展现了宽广的演技光谱，精准击中刘在锡导演的喜好。



MBC《玩什么好呢？》连续在4月与5月拿下综艺节目品牌评价第一名，创下亮眼成绩。包括刘在锡（第1名）、HAHA（第2名）、许卿焕（第4名）、朱宇宰（第7名）等出演成员，全都进入综艺人品牌评价 TOP10，再次证明节目的超高人气与影响力。

剧本读本现场将於9日晚间6点25分播出的《玩什么好呢？》中公开，Viu也会每周上架最新集数。



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