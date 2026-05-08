任时完首演「目中无人」财阀三世！薛仁雅帅气短发变身特种刑警，《我的有罪之人》上演极致「贴身惊悚罗曼史」

tvN 2026 下半年重磅新作 《我的有罪之人》 终於揭开神秘面纱！这部剧找来「演技变色龙」任时完 联手「大势女神」薛仁雅，女扮男装贴身随行，挑战一段危险又迷人的追逐爱情。

《我的有罪之人》改编自 Kakao Page 人气网路小说与网漫《为什么不知道我是女生》，故事讲述性格狂傲目中无人的财阀三世「尹以俊」（任时完 饰）被指认为杀人嫌疑犯，为了查明真相，特种部队出身的刑警「姜在熙」（薛仁雅 饰）女扮男装担任尹以俊的私人秘书兼保镳，展开贴身监视的惊悚罗曼史。



在公开的剧照中，两人的形象对比极其吸睛：任时完身穿极具诱惑力的酒红西装，嘴角带著一抹从容却危险的微笑，散发出优雅与霸气兼具的财阀气场。 薛仁雅则以一身低调简约的西装配上俐落短发亮相，眼神锐利且充满力量感，展现出强悍而温柔的魅力。





制作组透露，任时完与薛仁雅为了完美还原漫画角色，从发型到服装细节都亲自参与讨论，投入了极大热情。 两人不仅在外型上高度适配，随处可见的「大胆变身」更将成为本剧的一大看点！

《我的有罪之人》由执导过 ENA《你的味道》的朴丹熙导演与文水晶编剧联手打造，制作则由 CJ ENM Studios 与 Pitapat Studios 担纲，预计於 2026 年下半年首播。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究