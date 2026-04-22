忍痛唱完东京公演！BTS J-Hope巡演中接外婆过世噩耗，肿脸泪崩：是她把我养大

BTS防弹少年团成员J-Hope在日本巡演期间，传出外婆过世的悲痛消息，消息曝光后让大批粉丝心疼不已。 虽然承受著失去至亲的伤痛，J-Hope仍敬业完成东京巨蛋的演出，直到演出结束后才对外透露这个令人鼻酸的事实。

日前，J-Hope在自己的SNS上发文，写下「BTS WORLD TOUR ARIRANG TOKYO」，并分享多张东京巨蛋演唱会的幕前幕后照片。 其中一张自拍照引起粉丝注意，照片中的J-Hope眼眶泛红、泪水在眼眶里打转，让大家看了超级不舍。



原来就在日本巡演刚开始的时候，J-Hope接到了外婆去世的消息。 他后来在演唱会现场坦言：「一到日本，就听到从小把我带大的外婆过世了。」他说当下真的又惊讶又慌张，完全不知道该怎么办。 尽管突然面临家人离世的打击，J-Hope还是把跟粉丝的约定放在第一位，咬牙站上舞台。 他也特别感谢团员们，表示「跟成员们一起度过的时间、一起准备表演的过程中，才慢慢让心情平复下来」。



在舞台上，J-Hope也流露出对外婆满满的爱。 他说：「外婆不仅以我为荣，连其他成员们也一直让她感到很骄傲。 如果外婆今天在天上看到这场演出，一定会很开心的。」这段话让现场的粉丝瞬间泪崩，东京巨蛋陷入一片泪海。尽管内心充满悲伤，J-Hope全程还是保持笑容，甚至反过来安慰粉丝说：「谢谢ARMY们让这场演出变得更有意义，我没事。」展现出超专业的一面。

此外，BTS这次的世界巡演从高阳出发，结束日本场次后，将於本月25日起展开北美巡演，继续带来精彩的演出。

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