劳模！李熙俊加盟《MOVING 异能2》！黑要员角色曝光，戏约一路排到明年

白纳谦演技派男星李熙俊演艺事业大爆发！据韩媒《SPOTV NEWS》报导，李熙俊确定加入Disney+人气影集《MOVING 异能》第二季的拍摄，将饰演过去其中一名「黑色要员」，消息一出立刻引发剧迷热烈讨论。

李熙俊最近可说是忙到不行。 他目前在ENA夯剧《稻草人》中饰演检察官车恃颖，这个角色表面温和，骨子里却冷酷无情，跟朴海秀的饰演姜泰柱展开双人对决，两人飙戏张力十足，也带动收视率一路狂飙。

《稻草人》第一集收视率2.9%，之后每一集都往上冲，第六集直接飙到7.4%，创下自身最高纪录，还拿下所有频道同时段收视冠军！不仅如此，这个数字还超越了ENA月火剧过往最高收视《善良女子白世美》的7.2%，仅次於《非常律师禹英禑》，荣登ENA频道史上收视第二高的戏剧。

其实李熙俊去年才在Netflix《恶缘》中展现精湛演技，他自己执导的作品《矩形、三角形》也获得不少好评。 接下来他的片单更是满满满，包括《蜜兼职》、《The Koreans》等作品等著跟大家见面，现在又加上《MOVING 异能2》，今年一整年粉丝绝对们不怕剧荒啦！

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