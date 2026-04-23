防弹少年团 RM 疑街头违规！遭日媒爆禁菸区吸菸、菸蒂扔地上，警卫上前制止

韩国天团防弹少年团（BTS）的队长RM最近在日本卷入争议，被日媒拍到疑似在禁菸区吸菸，甚至还乱丢菸蒂。

根据日本媒体《周刊文春》22日报导，RM近日在东京涩谷一带与友人聚会喝酒，结束后转往其他地方续摊的过程中，被捕捉到直接在路边抽菸的画面。 报导指出，RM在居酒屋和酒吧之间移动时，多次在街上抽菸，部份画面还被拍成照片。



日本法规规定，除了指定吸菸区之外，户外全面禁菸，也有设置专门的吸菸空间。 但该媒体指称，RM不仅在路边抽，甚至在大楼内走廊等贴有禁菸标示的地方也照抽不误。 报导还提到，现场有警卫亲眼目睹，直接上前口头劝导。 甚至还有说法指出，RM把菸蒂直接丢在地上。



消息传开后日本粉丝的反应也相当两极。 有人批评「公共场所的礼仪真的不太行」，但也有粉丝缓颊「可能只是文化差异造成的误会」、「这毕竟是私人行为」。

截至目前，RM所属的经纪公司HYBE尚未针对此事做出任何回应。 防弹少年团才刚在17、18日於日本东京巨蛋举办完世界巡回演唱会。

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