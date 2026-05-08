申惠善×孔明《秘恋稽核中》接吻后关系生变？最新剧照曝光，制作组预告「两人关系将迎来转捩点」

由申惠善、孔明主演的《秘恋稽核中》收视持续攀升，第4集已达7.8%，话题热度一路升温，也让不少观众直呼越看越上瘾，完全停不下来！

今日（8）制作组公开最新剧照，捕捉刚经历突如其来一吻后再度相遇的「朱仁雅」（申惠善 饰）与「卢基准」（孔明 饰）。同时，卢基准与「朴雅静」（洪华莲 饰）之间的温柔互动，还被「全在烈」（金材昱 饰）目击，让现场气氛瞬间变得超微妙。



先前剧情中，朱仁雅与卢基准的关系迎来巨大变化。虽然卢基准手握关键「打击朱仁雅」的筹码，内心却并未感到纯粹喜悦，反而陷入混乱情绪。在一次回到美术学院的相遇中，两人情感失控般靠近，并迎来一记炙热而缠绵的吻，也让关系彻底失序。



但在那之后，现实却迅速拉回两人距离。朱仁雅立刻切换回冷静的监察室长模式，彷佛什么都没发生过；相较之下，卢基准却完全藏不住情绪，内心波动明显升温。当他伸手拦住朱仁雅、两人四目相交的瞬间，暧昧与紧张感再度升高。



公开预告中，朱仁雅也坦言：「作为上司，这是我不该做的事，我道歉。」卢基准则直球表示：「接吻的时候，只有她一个人吗？为什么她可以当作没事？就算道歉，也不能这样结束吧。」甚至还直言想确认两人之间的关系，让发展更加扑朔迷离。



制作组也预告：「第5集中，意外之吻后在现实重新相遇的两人，关系将迎来转捩点。」本周剧情也让人更加期待后续走向！

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