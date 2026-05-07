墨西哥总统亲自欢迎BTS到来！成员们站上总统府阳台直播画面曝光，现场尖叫声炸裂

BTS 防弹少年团现身墨西哥国家宫（国立宫殿）阳台，与墨西哥总统 Claudia Sheinbaum（克劳迪娅・辛鲍姆）一同亮相，引发热烈关注。

BTS 为了 7 日（当地时间）於 墨西哥城 举行的演唱会，在总统府正式邀请下，与墨西哥总统会面。



稍早，墨西哥总统 Claudia Sheinbaum 在例行记者会「Mañanera」中表示，BTS 将造访总统府，并预计开放总统府阳台与市民打招呼。据悉，BTS 与墨西哥总统进行了约 40 分钟的会谈。之后，当 BTS 现身阳台时，现场立刻响起墨西哥粉丝的热烈欢呼声。





该画面也透过墨西哥新闻台 NMás 等多家媒体进行直播。直播字幕更打上「BTS 现身国家宫阳台」，可见当地的关注度相当火热。

BTS 成员们在阳台上向墨西哥粉丝挥手、送上飞吻致意，还拿出手机拍摄挤满广场的粉丝们，纪念这历史性的一刻。接著成员 RM 与 V 拿起麦克风，以西班牙语向粉丝 ARMY 问候，再度掀起全场欢呼。



此次造访墨西哥，在经济层面也备受期待。根据所属公司 BigHit Music 表示，墨西哥城商会推估，这次演唱会将带来约 1 亿 750 万美元（约 1557 亿韩元，或约新台币 33 亿元）的经济效益。

另一方面，BTS 将於 7 日及 9～10 日，一连三天登上 Estadio GNP Seguros 体育场举办演出。三场演唱会门票，早在开卖后就迅速售罄了。

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