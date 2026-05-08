泳勋、Luda、金桐俊深陷「跨时空三角恋」！漫改剧《Love WiFi-宫》下半年公开，神秘螺钿柜连线古今

又一部让人心痒难耐的穿越剧要来了！由 THE BOYZ 泳勋、宇宙少女 LUDA 及帝国之子（ZE:A）金桐俊 领衔主演的全新漫改剧 《Love WiFi-宫》，确定将於 2026 下半年正式空降。 这部作品打破传统，同步推出电影、短剧及中长度剧集三种版本，誓要全方位攻占剧迷的视线！

《Love WiFi-宫》改编自 2023 年连载的人气同名网漫，讲述生活在现代、为了生活发愁的网漫作家，意外透过母亲留下的神秘螺钿柜，连线到生活在古代的宫女。 两人跨越时空的对话，交织出一段既奇妙又浪漫的罗曼史。



泳勋饰演生计落魄的网漫作家「太风」（音）。 他本想把螺钿柜另一端的宫女当成创作素材，为此不惜担任她的恋爱导师，但随著对话深入，他却发现自己的感情产生了变化。



Luda饰演贱民出身的「至密内人」（贴身侍候王与王妃的宫女）「素香」，终极目标是「上位」成为后宫，每日热衷於打扮外貌与学习爱情，通过父亲留下的螺钿柜与未来的太风沟通。



金桐俊饰演冷酷的国王「李徽」（音），与两人形成三角关系。 李徽年纪轻轻就登上王位，因疲於权力斗争而关闭了心扉，却逐渐被积极且充满活力的素香所吸引。



目前《Love WiFi-宫》已完成所有拍摄，正在进行后期制作，将通过短影音平台KITZ的 Premium 系列首播。

短影音平台 KITZ 持续推出由 K-pop 艺人主演的作品，继上半年推出由NCT Jeno、渽民主演的《Wind Up》后，又接连公开VERIVERY冈旻主演的《Jump Boy LIVE》、FIFTY FIFTY主演的《放学后退魔社》、CRAVITY成员刑准主演的互动式短剧《Kill the Romeo》，俨然已成为 K-pop 粉丝追剧的首选阵地。

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