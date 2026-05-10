ISTP理性脑开张！朱宇宰恋爱相谈所爆红，超直白开呛：异性友人的界线，交往第一天就要画清楚

模特儿出身的朱宇宰最近在YouTube频道「今天的朱宇宰」开设恋爱烦恼相谈所，以ISTP人格的理性视角，为网友解答各种感情、人际关系与生活难题，意外获得热烈回响。

在最近上架的影片中，朱宇宰针对恋爱中异性好友的界线、约会时一直滑手机、因刺青而分手等话题，给出非常直白又现实的建议。 他认为单身时跟异性朋友怎么相处都没差，但一旦开始谈恋爱，就应该要对另一半有基本礼貌，主动减少跟异性朋友的联络，朋友们也要懂得尊重对方正在交往的事实，这样彼此才会轻松。 至於怎么切断无感异性的联络，他说这需要反覆练习，慢慢减低自己的罪恶感。

有粉丝苦恼约会时男友一直看手机，朱宇宰说这不一定是不爱的表现，比较像是个人习惯的差异。 他分析有些人需要一直看著彼此来确认爱意，有些人则需要各自独处的空间，如果两个人的需求真的对不上，那分开走或许才是对彼此幸福的选择。



谈到因为刺青而分手的案例，朱宇宰觉得刺青是个人自由，但讨厌刺青也是个人自由，前任表面上接受、后来却拿这个当理由争执，比较像是变心了、拿刺青来当藉口。 他建议与其勉强磨合，不如找一个价值观相近的人，才是最和平的方式。

对於不敢开口说话、怕深度对话的人，朱宇宰说不用一开始就聊很沉重的话题，从轻松的小事开始就好，而且有时候关系能走得久，反而不是因为聊得多深，而是从很日常的互动中慢慢累积。 他还鼓励一位因为不敢按巴士下车铃而自责的学生说，这种事每个人都会遇到，把它当成是训练生存本能的一种经验就好。



节目中也聊到自由工作者面对AI冲击、工作变少的现实，朱宇宰说与其一直抱怨，不如试著改变态度、主动找出新的出路。 至於有人抱怨男友永远只穿小一号的衣服，他笑说要等到对方自己意识到问题才有用，因为了解自己的身体才是时尚的开始。



最后朱宇宰总结，随著年纪增长，学会把别人的事跟自己分开想很重要，每个人都在自己的经验中慢慢成长。

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