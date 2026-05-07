「如果乱做会被骂！」车胜元《Bonjour面包店》挑战制作面包甜点，自曝压力大曾犹豫出演＋还爆料金喜爱「吃最多」

之前从预告就能看到端出的面包和甜点真的完全不是开玩笑等级！期待接下来的播出，看车胜元大展手艺！

《Bonjour面包店》以乡村中的「银发族甜点咖啡厅」为背景，讲述长辈与面包店成员透过甜点交换温暖与疗愈的故事，打造充满人情味的疗愈系烘焙综艺。节目中，车胜元、李基泽组成「厨房组」负责甜点制作，金喜爱与金宣虎则担任「外场组」，透过各种互动，带出一段段温柔又治愈的交流。



制作发布会上，被问到出演原因时，车胜元表示，过去曾和制作团队合作过其他综艺，因此对他们很有信任感。他说：「只要节目的企划方向够明确、目标够清楚，就会让人想参与。」他也坦言，录完整个节目后，更能感受到制作组对作品的爱与用心。

过去曾在《一日三餐》、《西班牙寄宿》等节目展现料理实力的他，这次则在《Bonjour面包店》首次挑战法式烘焙。他也坦言，甜点制作被形容为需要高度精准的「科学」，但自己其实不太擅长这种细节操作，加上是全新领域，一度对能否完成感到不安与压力。



他也笑说，一开始接到邀约时其实非常犹豫，「因为要做甜点，感觉范围太大了，如果乱做，好像真的会被骂（笑）。」也表示当时并没有太大把握，但随著拍摄进行，反而像是慢慢被带著进入节奏，一点一点上手，甚至到最后一集时还忍不住感性表示：「真的很庆幸自己接了这个节目。」



此外，车胜元还现场「爆料」金喜爱其实超爱吃面包和甜点。原本金喜爱有些可惜地表示，因为拍摄行程关系没办法尽情吃甜点，结果车胜元立刻吐槽：「她其实是吃最多的人！」

被当场拆台的金喜爱也笑著承认：「对，我真的吃很多啦。」她也提到，因为车胜元太会料理，拍摄期间连午餐都吃得超幸福。不过节目结束后，因为一直处在兴奋又紧张的状态，甚至累到身体不舒服，「虽然真的玩得很开心，但好像还是有点后遗症（笑）。」没想到车胜元还补刀：「如果照她原本想吃的程度，那真的不得了。」



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