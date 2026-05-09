[推荐]《在大韩民国成为房主的方法》因都市更新引发的复杂效应！一桩桩悬疑命案＋夫妻失和＋共犯结构超精彩〜

虽然播出时讨论度不高，但非常建议大家捡回来看的一部作品《在大韩民国成为房主的方法》，由河正宇、林秀晶、金准韩、郑秀晶Krystal及沈恩敬共同演出。内容描述河正宇与林秀晶夫妻，咬牙努力买下了一栋即将进行都更的老旧大楼，但却因此卷入了黑道收购风波，牵涉其中的人一个接著一个送命，剧情峰回路转，是敌是友分不清，到底最终谁是赢家？喜爱悬疑追凶的观众们别错过。

从都更的议题切入，看了开头会觉得是高利贷公司不择手段只为了让房东卖出房产，而河正宇所饰演的「奇秀宗」也是其中一位房东，没想到事情从他认识了30年的好友闵活星（金准韩饰）打算绑架自己的有钱老婆全以景（Krystal饰），以逼迫岳母付出赎金这荒谬的计画开始，全变了调且逐渐失控，越来越多他难以对枕边人林秀晶启齿的细节，进而发现林秀晶也有隐瞒著他的更大秘密。



秀宗为了隐瞒自己与活星这注定失败的绑架计画，也想将自己名下的大楼卖出而大赚一笔，除了面对警方的调查，他一边还得解决高利贷的收购提案、太太的背叛、好友重伤昏迷以及女儿的不谅解等状况，突发状况越来越多，而观众们也像抽丝剥茧般随著他们经历一切。原本以为剧中设定的反派就是高利贷公司，但其实不然，因为在许多事件的发酵之下，人心也会随之改变，产生报复之心或是对财富更大的欲望。



剧情除了一开始顺著时间的推进而每集都有意想不到的展开，在进入剧情的后半段时，反而更著重在这些主角们为何有著革命情感，而演出9年前奇秀宗为何买下这栋大楼的原因与遭遇，活星虽然入赘豪门却过著非常憋屈的生活，虽然他看起来是个十足的混蛋，不过看到后段剧情也会觉得情有可原。雪球越滚越大，也越来越多人因这起事件而送命，奇秀宗最后也几乎失去了他最心爱的家人，剧情走向扑朔迷离难以预测。



奇秀宗在事件中虽然得知妻子的不忠，虽然心生怀疑与嫉妒，但两人仍说好要一同度过，於是形成了共犯结构对抗威胁，寻找自己生存的出路。但不信任的感觉仍在彼此之间留下了疙瘩，为了突破危机，奇秀宗只得出奇制胜，但总是出现了更多不足为外人道的细腻安排，对此，要求彼此坦诚相对的太太，始终无法接受。奇秀宗以过人的胆识成了更大的建物主，光鲜亮丽之下却仍然为资金苦恼，最终受访时提到自己有著家人支持的幸福，但实际上却是正在办理离婚手续，相当讽刺。最终朱智勋的出现，也暗示事件从不会有结束的一天，土地开发的争夺战依旧持续著。



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