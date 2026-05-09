《我的王室死对头》开播获好评！林知衍穿越现代盯上许楠儁，首集「花束互殴」笑疯网民：这对 CP 太疯了！

SBS 全新金土剧 《我的王室死对头》 於昨晚（8 日）正式首播，首集即凭藉节奏明快的反转剧情与主演的超强火花，创下 4.1% 的不俗收视，更在韩国各大讨论区引爆「零负评」盛赞！「国民恶女」林知衍（林智妍）这次重回古装，却带来了完全不一样的惊喜。

朝鲜「禧嫔」空降 2026！把财阀当护身符

故事讲述朝鲜朝鲜「禧嫔」姜团心（林知衍/林智妍 饰）因出身低贱而被污蔑为恶女、最终惨遭赐死，灵魂竟穿越到 300 年后的现代，附身在无名演员 申瑞霜 身上。 醒来后的她面对全然陌生的世界，凭藉惊人的适应力走出崩溃，决定将目中无人的恶质财阀 车世界（许南俊 饰）纳为自己的「保护伞」。



***以下内容包含第1集关键剧情！



街头「植物大战」引爆笑弹！人体模型助攻粉红泡泡

首集两人的初遇就「火药味」十足！申瑞霜因不熟悉交通在路上横冲直撞，被车世界误以为是「假车祸碰瓷」。 面对财阀的鄙夷，瑞霜二话不说直接赏对方一记耳光！两人在街头上演了一场极其荒谬的「树叶 vs 花束」互大战殴，逼得车世界最后只能甩出名片求饶，直呼：「这女人疯了！」



瑞霜在博物馆得知自己在300年前就已死去，如今就连幼童都能随意嘲弄她是「恶女」。 在与算命女谈话后，瑞霜醒悟自己获得了重生的机会，对此感激不已。



瑞霜根据名片来到世界的公司，恰好这里在为新品牌举办模特海选，瑞霜愈加确信他是个权势之人。 世界试图摆脱瑞霜，这时她突然感受到针对世界的杀意。 就在日全食与红尾彗星再次出现的异象瞬间，瑞霜拼命将世界拉开，下一秒高空坠落的人体模型精准砸碎车顶！车世界在混乱中本能地将瑞霜护入怀中，原本互看不顺眼的「死对头」瞬间粉红感拉满。



下集预告更引人入胜：瑞霜回到自己的小屋，为了赚钱居然当上电视导购，世界则好奇地开始调查她的背景。海外观众可在Netflix同步收看。



韩网评价：林知衍、许南俊「演技神契合」

首播后韩网好评如潮，纷纷留言大赞：

1. 林知衍果然是演技保证，演夸张喜剧也超自然、不负担！

2. 许楠儁跟角色超级契合，咬字和演技都非常棒

3. 好久没看到节奏这么爽快的第一集

4. 男女主角都「疯疯的」，给人很强势的感觉，非常新鲜

5. 女主角聪明又有才干，脑袋转得飞快的样子超好笑

6. 作为穿越题材，主角接受现状的过程和感情流动写得很好

7. 女主角非常有魅力，感觉她在现代会展现出惊人的适应力，好期待

8. 编剧、导演、演员都很棒

9. 希望这部剧能龙头龙尾

10. 拜托大家都去试看一下吧！

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻