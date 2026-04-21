NewJeans回归在即？哥本哈根被目击＋时隔6个月重启SNS　Hyein生日近况公开引关注

NewJeans 官方 IG 公开了 Hyein（李惠仁）的近况，提高了人们对回归的期待感！

21日，ADOR 於 NewJeans 官方 IG 更新贴文，以「HAPPY HYEIN DAY」为题为成员 Hyein 庆生，并同步公开其最新照片。这也是官方帐号自去年10月底「Bunnies Day」3周年祝贺贴文后，时隔约6个月再度更新成员相关内容。



贴文一出也立刻引发热烈讨论，网友纷纷留言：「最近在国外拍的照片吗？祝惠仁生日快乐」、「真的长大了好多」、「哇～变得更漂亮了」、「变得好成熟啊！但还是未成年呢」、「赶快让孩子们活动吧」、「1～2年的差距也很大啊」、「有以前的香港演员或90年代的女演员的感觉」、「什么时候能再见到 NewJeans 呢？等著新歌呢」、「什么时候做 NewJeans 活动啊！呜呜呜」等等。

近期，Haerin、Hyein 与 Hanni 等成员被目击在丹麦哥本哈根，加上官方 SNS 重新启动，也让外界猜测团体活动是否即将重启。

另一方面，NewJeans 与所属公司 ADOR 围绕专属合约效力的争议持续延烧。法院判定合约仍具效力后，团体目前进入重整阶段。继 Haerin 与 Hyein 之后，Hanni 也宣布归队，Minji 则仍在协商中。至於 Danielle，则因被指与团体退团及回归延宕相关，遭通知解约。ADOR 同时对其及相关人士提起约431亿韩元损害赔偿诉讼。



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