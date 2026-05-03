魏化儁自爆「写信离家出走」！曾梦想当2PM型野兽偶像，喊话想上《藉口Go》

因《鱿鱼游戏》爆红全球的魏化儁，最近带著新戏《魔女之吻》回归小萤幕，日前他在首尔接受终映专访，不仅大聊拍戏幕后，还自爆小时候曾为了梦想「写信离家出走」，从完道一路北上首尔，甚至透露自己曾经的梦想是当「野兽派偶像」！

魏化儁在《魔女之吻》中饰演追查朴敏英的保险诈骗调查官「车宇锡」，同时兼具冷静与纯情的模样，获得不少好评。 不过他坦言，过去给大众的印象多半来自《鱿鱼游戏》、《恶中之恶》、《午夜》等作品，比较沉重或强烈，这次透过《魔女之吻》，让他重新燃起对爱情剧的渴望。

他开玩笑说：「我私下其实满温柔、满会照顾人的啦！」还透露最近很喜欢看疗愈系综艺，尤其是《乡村魔发师》，大赞朴宝剑连证照都考到手，真的超厉害，「看节目的时候觉得很神奇，也觉得这是个很棒的节目。 」他也笑著喊话：「我也好想上《藉口Go》喔，拜托找我吧！」



聊到成长背景，魏化儁透露自己在全罗南道完道长大，一直到高三5月之前都住在乡下。 他说：「我小时候很喜欢跳舞，还自己组社团、搞表演，很享受站在舞台上的那种狂热感，那时候就萌生了『想当艺人』的梦想，目标是舞蹈团体、表演取向的偶像。」他坦言，曾经跟爸妈说想去读艺术中学，但没有得到同意，只能边住校边参加社团活动继续跳。 后来觉得这样下去不行，决定「再晚就来不及了」，於是写了一封信留给爸妈，就自己一个人上首尔。 「后来转学手续、找房子，全家都跟著一起吃苦，最后是在首尔毕业的。」

魏化儁回忆，当时他很希望成为像2PM那样擅长特技表演的偶像团体成员。 他说自己虽然对「跳舞」没自信，但对於「表演」还算可以——差别在哪？ 他解释：「舞蹈是要反覆练到内化为止的精准动作，但我比较擅长空中特技、体操类的动作，所以表演方面反而是我的强项。」被问到学生时期在完道是不是人气王？ 他笑说：「我小时候皮肤黑黑的、长相也比较凶，从来没觉得自己帅过啦！」



从乡下少年写信离家追梦，到现在成为国际级演员，魏化儁的奋斗故事也让不少粉丝直呼：「真的超励志！」、「好想看他上《藉口Go》」等。

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