李光洙《赌金》化身反派黑道，「金牙造型」竟自掏腰包打造！与导演爆笑上演创意之争，狂喊：是我先想到的

李光洙的「金牙」造型其实早在多个综艺中就曾曝光，引发不少关注，如今才揭晓原来是为《赌金》角色所打造的设计。他也在制作发布会上分享更多幕后花絮。

Disney+ 最新原创剧集《赌金》讲述一名女子意外卷入金条走私组织的混乱局面，逐渐陷入想要独吞金条的欲望，并在黑暗世界中展开生死搏斗的故事。27日上午，朴宝英、金圣喆、金熙元、李贤旭、文晶熙、李光洙以及导演金成勋也一同出席制作发布会。



李光洙为角色设计的「金牙」造型，在开播前就已透过多个节目曝光，掀起不少话题。他在现场也提到，由於剧本并未特别描写「朴理事」（帮派「金成部」成员）的过去，因此才透过伤疤、金牙与饰品来补足角色层次。他更强调金牙是自己提出的想法，而且还是自费制作，也让现场笑声不断。



他也笑说，当初是自己向导演提出这些想法，没想到金牙后来反而成为话题焦点，甚至导演还说那是自己的点子，让他再度坚定表示「确实是我先想到的」。

对此，导演金成勋也笑著回应：「说是光洙的点子也可以啦，只是怕他到其他地方也这样讲。」他补充，当时李光洙提出「金牙」概念后，他认为一般设计太普通，因此改成像窗框包覆的造型，甚至还画图说明，但对方一开始其实没有完全理解。最后李光洙还笑说如果有机会要公开对话纪录，并补上一句「比例大概是8比2」，再度逗笑全场。



此外，《赌金》将於4月29日公开首两集，之后每周推出两集，总计10集。

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