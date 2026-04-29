《豆豆》济州岛超市照疯传！金宇彬、李光洙、都敬秀同框唯独不见金基邦…新面孔直接卡位？不和传闻流出...

被称为「收视保证」的罗暎锡PD，最新力作「豆豆」系列终於有动静了！最近在济州岛的拍摄现场被民众捕捉到，让粉丝们超兴奋，难道真的要回归了吗？

近期有民众在济州岛的一家超市里亲眼看到金宇彬、李光洙、都敬秀穿著雨靴在买东西，从中国大陆的微博到韩国各大网路社群都在疯传相关照片，这组合一出现，大家立刻嗨起来，对他们的新节目期待值爆表。



不过，眼尖的网友马上发现一个大问题：照片里怎么少了一位熟悉的面孔，却多了一位有点陌生的人？ 原本的元老班底金基邦不见了，取而代之的YouTuber兼演员的文相勋，他戴著黄色帽子，看起来已经跟其他人打成一片。



虽然文相勋看起来完美融入了团队，但粉丝之间已经开始出现微妙声音：「所以是文相勋取代了金基邦的位置吗？」毕竟从2023年的《种瓜得瓜种豆得豆》，金基邦作为大哥角色表现超抢眼，但接下来的前传《豆豆饭饭》、《豆豆笑笑》到这次新节目，他都一路缺席。 这群可是演艺圈公认的超级好朋友，金基邦一直没出现，恐怕不只是档期问题那么简单，已经让不少人开始怀疑：「该不会是不合吧？」有些网友直接开问：「一句话都不说，元老成员就这样消失，真的很想知道为什么」、「会不会是成员之间有什么不能说的摩擦？」他们明明平常都展现超深厚的友谊，现在却传出裂痕说，网路上猜测满天飞。



本季新节目的概念是在济州岛照顾牲畜。 这群从种田到出国探险样样来的成员，这次在济州岛牧场又会闹出什么搞笑火花，真的很让人期待。 但到底最终成员名单是什么，以及金基邦为何缺席的真相，恐怕只能等节目播出才能见分晓啦！

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