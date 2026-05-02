车太铉狂吐槽好友婚姻「怀疑金钟国假结婚！」没去过新婚房、连生子计画也不信

车太铉 近日以特别MC身分出演 SBS 综艺《我家的熊孩子》，分享了对於挚友 金钟国 的婚姻，至今仍没有真实感，甚至怀疑他是「假结婚(?)」。

主持人 徐章勋 问他：「你是不是到现在还觉得金钟国结婚是假的？」车太铉开口表示：「我只在婚礼上见过他。」



他接著说：「我也只在婚礼上见过他太太一次而已，到现在还没去过他们新婚的家。」并补充：「在没去过那个家之前，我无法相信，感觉他好像住在摄影棚一样。」引发现场笑声。

搞笑艺人 许卿焕 的母亲也附和表示「我们也是这样想」，车太铉笑说：「对吧？感觉像是全国人民一起在做梦。」



对此，申东烨 问：「一般结婚后不是会办乔迁派对吗？现在比较少了，是因为没有这些才觉得是假的吗？」车太铉回答：「因为完全没有这些，更让人难以相信。」

车太铉还提到金钟国的二胎计画：「最近很热门的消息是钟国正在计画要小孩」，但他也笑说：「这个我也不相信」，始终抱持怀疑态度。



另外，徐章勋还问道：「你以全盛时期和初恋结婚闻名，至今只和太太交往过吗？」车太铉回应：「大致上是这样，可以这么说。」刻意避开明确回答。

接著被问到「如果重生还会再和太太结婚吗？」他笑说：「我不想再出生，这是最糟糕的问题，完全没有退路。」引发现场爆笑。

然而 徐章勋 不放弃追问：「那也有可能再次是初恋啊？」车太铉则回应：「你是要我再出生还再遇到她吗？那算什么重生？那我太太的人生又算什么？」语气一下子又转变得很认真，把这个问题的选择权，还给了太太。

另一方面，金钟国於去年9月与非艺人恋人举行非公开婚礼，仅邀请双方家人与亲近友人出席。

此外，《我家的熊孩子》每周日晚间播出，VIU也会逢星期日深夜上线最新集数。



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