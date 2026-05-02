刘瑞秋＋尹明珠合体！金智媛最新画报切换长短发！网惊：梦回《继承者们》、《太阳的后裔》

韩剧女神金智媛的最新画报曝光啦！这次她为时尚杂志《ELLE》拍摄的一系列照片，一下是浪漫长卷发、一下又是俐落短发，两种造型切换自如，让粉丝看得超满足，更有不少网友惊呼：「这不就是《继承者们》的刘瑞秋跟《太阳的后裔》的尹明珠合体吗？ ！」

在这组画报中，金智媛先是穿上off-shoulder洋装，以一头波浪长发亮相，搭配她招牌的深邃眼神，整个人散发出优雅又带点神秘的成熟魅力，让人一秒想起她在 《继承者们》中饰演的千金大小姐「刘瑞秋」——高傲、冰冷却又藏不住少女心的经典长发造型。



转个身，她又换上俐落短发，搭配简约风格的服装与极简珠宝，整个人瞬间变得干练又冷冽。 这股沉稳中带点距离感的氛围，马上让人联想到她在 《太阳的后裔》里的「尹明珠」——那个勇敢追爱、个性鲜明的短发军医官，帅气又迷人。



除了美照连发，金智媛今年也将带著新作品回归小萤幕！她确定出演SBS新剧 《Doctor X：白色黑手党时代》，这是一部医疗黑色剧，讲述靠实力证明自己价值的天才外科医生「桂水晶」，对抗腐败医疗权力的故事。 金智媛在剧中饰演的就是这位「桂秀晶」医生，堪称是医疗界的暗黑英雄，专门与医院内部的权力结构硬碰硬，完全颠覆以往甜美形象，让人超期待！



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