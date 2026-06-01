池锡辰惊爆至亲金钟国惊人怪癖：每天穿同款裤子，一模一样的竟有20条！

在今日播出的《晚学徒池氏》中，节目探讨起过度消费与冲动购物的心理学。 专家指出一个人的消费模式比 MBTI 更能体现他的性格，而池锡辰突然爆料好友金钟国有多达20条一模一样的裤子，这究竟是什么心理呢？ XD

这期节目请来心理学系的金炅一教授做客，妙趣横生地探讨「花钱时是什么样的心理在起作用」这一话题。 主持人池锡辰直呼最无法理解的消费习惯就是「把一模一样的东西囤好几个」，而Mimi自首她就是这样的人，如果遇到喜欢的东西就会开启囤货模式，甚至当漫画书出完结篇时会一次买下好几本。



池锡辰还提到了与 Mimi 有著相似「病情」的至亲金钟国，爆料说：「金钟国也是每天都穿一模一样的裤子。 去他家一看，发现同样的裤子居然有 20 条！」只能说这种行为与金钟国的「省钱一哥」兼「极简主义者」形象十分相符XD



池锡辰也大方分享自己的购物怪癖：「只要有打折就会觉得很幸福。」并坦言即使因为尺寸太大而无法穿的鞋子，只要折扣率够高他就会买单; 还曾因为机票太便宜，就直接出发去旅行。 Mimi则透露会把想买的东西先放进购物车再说，让人好奇究竟购物车里隐藏著什么心理？

金教授也针对现代人的消费心理给出了犀利分析，他指出：「感到孤单的人、痛苦的人、以及睡眠不足的人，是现代人过度消费的三大核心主因。」 精准戳中现代人靠购物宣泄压力、填补内心匮乏的现状。

此外，Mimi频频提出无厘头又一针见血的问题，例如：「如果说不要在5分钟内判断一个人，那么6分钟可以吗？」让金教授忍不住大笑说：「不管你说什么，都完全出乎我的意料之外。」



Netflix综艺《晚学徒池氏》是一档现实贴近型知识探险综艺，通过各种锐利提问打破知识的门槛，每周一下午 5 点公开。

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