Red Velvet瑟琪突宣布停更两周！疑受表妹离世打击，粉丝涌入留言区打气

人气女团 Red Velvet 成员 瑟琪（Seulgi）将暂停更新 YouTube 两周。虽然她本人并未直接提及原因，但外界推测与YouTuber表妹有关。

14日，瑟琪个人 YouTube 频道《Hi Seulgi》的制作团队透过社群公告表示：「原定於 6 月 19 日及 6 月 26 日上传的影片将暂停更新，频道将进入约两周的休息期。」

制作团队表示：「恳请各位订阅者多多包涵，我们将在调整好状态后，於 7 月带著全新影片与大家见面。」尽管停更公告来得突然，粉丝们仍纷纷留言送上真挚的安慰与支持，希望瑟琪能够平安度过悲伤时刻。



此前，关於瑟琪的表妹、YouTuber SUJIN（秀真，수진）於 7 日因突发事故离世的消息，直到近日才传出，令许多人深感震惊，享年 30 岁。自称是逝者表姊的 A 女士透过 SUJIN 的 YouTube 频道留言区亲自发布讣闻表示：「我们永远可爱的秀真，已於 6 月 7 日因突如其来的事故化作天上的星星。」

A 女士也表示：「诚挚恳请一直以来真心喜爱秀真的 YouTube 频道、并给予她超乎想像关爱的订阅者们，也能为她人生最后的旅程献上温暖的哀悼与祈祷。」

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