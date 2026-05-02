車太鉉狂吐槽好友婚姻「懷疑金鍾國假結婚！」沒去過新婚房、連生子計畫也不信

車太鉉 近日以特別MC身分出演 SBS 綜藝《我家的熊孩子》，分享了對於摯友 金鍾國 的婚姻，至今仍沒有真實感，甚至懷疑他是「假結婚(?)」。

主持人 徐章勳 問他：「你是不是到現在還覺得金鍾國結婚是假的？」車太鉉開口表示：「我只在婚禮上見過他。」



他接著說：「我也只在婚禮上見過他太太一次而已，到現在還沒去過他們新婚的家。」並補充：「在沒去過那個家之前，我無法相信，感覺他好像住在攝影棚一樣。」引發現場笑聲。

搞笑藝人 許卿煥 的母親也附和表示「我們也是這樣想」，車太鉉笑說：「對吧？感覺像是全國人民一起在做夢。」



對此，申東燁 問：「一般結婚後不是會辦喬遷派對嗎？現在比較少了，是因為沒有這些才覺得是假的嗎？」車太鉉回答：「因為完全沒有這些，更讓人難以相信。」

車太鉉還提到金鍾國的二胎計畫：「最近很熱門的消息是鍾國正在計畫要小孩」，但他也笑說：「這個我也不相信」，始終抱持懷疑態度。



另外，徐章勳還問道：「你以全盛時期和初戀結婚聞名，至今只和太太交往過嗎？」車太鉉回應：「大致上是這樣，可以這麼說。」刻意避開明確回答。

接著被問到「如果重生還會再和太太結婚嗎？」他笑說：「我不想再出生，這是最糟糕的問題，完全沒有退路。」引發現場爆笑。

然而 徐章勳 不放棄追問：「那也有可能再次是初戀啊？」車太鉉則回應：「你是要我再出生還再遇到她嗎？那算什麼重生？那我太太的人生又算什麼？」語氣一下子又轉變得很認真，把這個問題的選擇權，還給了太太。

另一方面，金鍾國於去年9月與非藝人戀人舉行非公開婚禮，僅邀請雙方家人與親近友人出席。

此外，《我家的熊孩子》每週日晚間播出，VIU也會逢星期日深夜上線最新集數。



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