25年经典再现！全智贤再演《我的野蛮女友》经典台词「牵牛啊～」，网友狂呼：车太铉快出来

真的是时代的眼泪！距离《我的野蛮女友》上映已经过了25年，全智贤最近居然再度说出当年那经典台词，让现场所有人瞬间沸腾。

就在12日，电影公司「SHOWBOX」的YouTube频道公开了新片《尸速禁区》（《尸杀禁区》、《群体》）的宣传花絮，主演群全智贤、具教焕、池昌旭、金新禄、申铉彬一起现身，不仅介绍电影还玩起问答，默契好到不行。 但真正让全场嗨翻的，是预告片最后释出的「下集预告」——全智贤直接上演2026年版本的《我的野蛮女友》经典桥段！

只见她双手围在嘴边，对著山顶大喊：「牵牛啊~看来我也是无可奈何的女人啊！」这一声喊出来，在场的具教焕和池昌旭立刻激动接话：「喔~牵牛啊~」表情超有戏，申铉彬和金信禄也忍不住露出怀念的笑容，气氛瞬间沸腾。



견우야 나도 어쩔수 없는 여자인가봐~ pic.twitter.com/K3fRLHKyLZ — 정보상 (@wangnyamm) July 7, 2024

2001年上映的《我的野蛮女友》当年在全亚洲掀起现象级热潮，不只让全智贤和车太铉跃升为顶级韩流明星，片中女主角在山顶含泪喊出「牵牛啊，看来我也是无可奈何的女人啊」的画面，更是成为韩国影史不朽的经典。 时隔25年，全智贤亲自重现，根本就是送给老粉丝的最大惊喜，引得网友们狂呼：「车太铉在哪里？」（他在《我的野蛮女友》中扮演「牵牛」）



至於全智贤的全新作品，就是由《尸速列车》名导延尚昊执导的丧尸灾难片《尸速禁区》。 剧情描述一栋因不明感染事件被封锁的大楼里，感染者不断进化，幸存者们为了活下去展开一场浴血奋战。

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