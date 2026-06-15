「味觉男孩」真的火了！《菜鸟伙房兵》企划男团确定进军青龙系列大奖，7月登台火热开唱！

今日（15日）据韩媒《体育京乡》独家报导，味觉男孩确定将出席今年 7 月 31 日隆重举行的「第 5 届青龙系列大奖」，作为表演嘉宾带来惊喜的祝贺舞台！

「味觉男孩」是从 TVING 韩剧《菜鸟伙房兵》中诞生出的限定企划男团。 在上月26日播出的第6集里，中队长黄锡浩（李相二 饰）吃了一口炊事兵姜成宰（朴志训 饰）亲手制作的「义式炸饭团」，瞬间被那惊人的美味所震撼，脑海中将随即那股极致美味幻化为一场高规格的偶像爱豆 MV，这个高能又搞笑的虚拟男团也因此横空出世。



「味觉男孩」由五位性格鲜明的成员组成，分别是：「苦味冠哲」姜厦景、「辣味胜宇」李相俊、「甜味文益」林志浩、「酸味尚旭」姜俊圭，以及「咸味志龙」金文基。 他们在剧中热唱神曲〈My Flavor〉，凭藉著丝毫不输给现实偶像男团的顶级撒娇、流畅舞姿以及超强团魂，在网路上掀起现象级的疯狂喜爱。 〈My Flavor〉这首歌将人类感官所能体会到的五种味道「酸甜苦辣咸」，转化为视觉与听觉的双重刺激，是一首充满愉快魔性且活力四射的流行舞曲。 由於人气实在太高，官方甚至在 5 月 27 日正式发行了数位音源。



随著该剧人气火山式爆发，海内外也涌现了大批「跪求味觉男孩登上音乐节目打歌」的声音。 为了回报粉丝们的热烈期待，味觉男孩真的在 11 日惊喜现身 Mnet 音乐节目《M Countdown》，带来了一场精彩的特别表演。



而这一次，他们将挑战规格更高的舞台！味觉男孩确定站上第 5 届青龙系列大奖的祝贺舞台，预计将把整场颁奖典礼的气氛炒热到最高点。 作为由今年度爆红的 OTT 原创影集《菜鸟伙房兵》所孕育出的现象级组合，去参加这个旨在总结全韩年度原创串流影视作品、极具权威性的礼颁奖，堪称是再完美、再适合不过。

第 5 届青龙系列大奖将於 7 月 31 日晚间 8 点 30 分在仁川百乐达斯城（Paradise City）盛大登场，将透过 KBS2 电视台进行全韩现场直播。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻