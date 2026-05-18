赵寅成、韩孝周再续前缘！《异能2》官宣开镜现场首曝光，新星元奎彬接棒飞天小胖李正河

全球剧迷敲碗成功！Disney+ 今日震撼宣布，超人气原创神剧 《MOVING 异能》第二季 已正式开机，并同步公开了亮瞎眼的全明星剧本围读现场。

《异能》改编自编剧姜草的同名网路漫画，讲述隐藏超能力活在当下的孩子们，与隐藏过往痛苦秘密的父母们，共同面对巨大危险的故事。 2023年上线后，在美国 Hulu 平台、包括Disney+ 韩国在内的亚太地区均登上公开首周观看时数冠军宝座，成功掀起全球性的热潮。



续作定位为「人性化动作英雄剧」，故事将接续第一季惊心动魄的「旌元高中事件」，讲述回归平凡日常的超能力者们，面对再度袭来的危机，为了死守珍视的人而展开生死决战。 原著漫画家 姜草 继《异能》、《照明商店》后，第三度亲自跨刀包办剧本，誓要再度刷新全球观众的世界观！

原班人马全数归队！薛景求、卢允瑞等超豪华「新血」加盟

在演员阵容方面，核心班底几乎原汁原味集结：柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、柳承范、高胤祯（高允贞）、金度勋、金成均、沈达琪、文盛瑾、金钟洙、朴丙垠、金新绿、李浩贞、朴光宰、金国熙、金熙元、申宰辉、朴韩率等大咖全数回归。



更令人激动的是，第二季还加入了多位重量级新面孔，包括影帝 薛景求、实力派 李熙俊、柳惠英，以及大势新生代 卢允瑞、金建佑、崔允智等人。 这份堪称「南韩影坛半壁江山」的超豪华卡司，光看名单就让人对演技火花充满期待！



核心灵魂惨换角！李正河入伍 22岁小鲜肉元奎彬「爆冷接班」

不过，阵容中最引发网民热烈讨论的，莫过於第一季的灵魂角色、拥有飞行能力的可爱胖子「金奉皙」居然换人了！由於原演员 李正河 已於今年 1 月正式入伍服兵役，无法参与拍摄，剧组宣布该角改由新星演员 元奎彬 接棒上阵。

2004 年出生的元奎彬，去年凭藉网路剧《清潭国际高等学校2》正式出道，因形象清新、演技沉稳而备受瞩目。 这次他爆冷拿下关键角色「金奉皙」，令人期待能为第二季注入全新的活力。



顶级幕后大洗牌！《尸战朝鲜》名导金成勋接棒坐镇

除了剧情升级，第二季的幕后班底也迎来大洗牌。 这次将由《尸战朝鲜》名导 金成勋 接棒执导，导演过去凭藉剧集《尸战朝鲜》、电影《失控隧道》及《非常警探》等神作名震影坛，最擅长在幻想与现实的边界切换，展现强烈沉浸感的镜头美学，这次他掌舵「异能宇宙」，动作大场面绝对会爽度爆表。



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