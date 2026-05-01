吃可爱长大的吗〜YENA再度攻台许愿跳到60岁：「Jigumi我很感动！今天不回家了！」

相当受到台湾Jigumi（粉丝名）喜爱的YENA崔睿娜在相隔1年后终於再度来台，分别於5月1日与2日连唱两天，也准备了满满的歌单展现给大家精彩的华丽舞台。中文底子不错的YENA在表演间也不断以中文韩文交杂与台下粉丝们互动，相当可爱。

镜头跟著YENA从后台，一路小跑步到台前，走上背景就像是银河一般的舞台，从开场的VCR就以微电影加上虚拟动画的方式演出，YENA正被一群黑衣人追赶著，有神秘的人带走了YENA，接下来的舞台都与影片剧情连动，让粉丝们也感觉置身於剧情中，整体铺排相当有趣，加上舞台上萤幕充满华丽丰富动画，声光效果十足，让所有粉丝们除了欣赏YENA的歌声与舞蹈外，更能一起投入互动。



YENA的一举一动都超级可爱，服装配件也都跟著剧情而变换，甚至也在表演的歌曲中带来中文版本，让粉丝们感到非常贴心。连续演唱了多首人气夯曲「Catch Catch」、「NEMO NEMO」、「Drama Queen」后YENA终於能够喘口气跟大家问候，她表示很感谢大家的支持，让她展开第二次在台演唱会的旅程，中文与韩文交替的YENA让台粉觉得格外亲切，而接下来的歌曲「Spring Fever」更让她大呼：「我不需要春天的爱情与花，我只要Jigumi！」



第二部分YENA换上黑色系皮衣帅气打扮，得到全场Jigumi的称赞，让她开心不已。她也邀请在场的粉丝们一起与她进行舞蹈Challenge，在场有许多粉丝们都踊跃举手想与YENA一起跳「Catch Catch」。YENA特别挑选了穿著玩偶装的两位女粉丝，希望与她们一起进行Challenge，不过粉丝们似乎没能跳出明确舞步，让YENA认真地询问：「你们是Jigumi吗？」甚至再给一次机会，最后YENA也只好接受粉丝的害羞个性。不过也有相当外向的粉丝们完成了与YENA的同框Challenge，让她相当开心。



接著YENA也带来自己首度作词作曲的歌曲「Smiley」，让现场多位粉丝感动落泪，她还在台上安慰大家，甚至替前排的粉丝向工作人员要求卫生纸，正当YENA打算与粉丝们合影时，萤幕上播出了她以往跳起「Catch Catch」的应援影片，让YENA用中文大喊：「这个部份是我最喜欢的！」「我很感动！今天不回家了！」更大呼希望直到60岁还可以与Jigumi一起Party！今年28岁的YENA许愿要当第一个60岁还能在舞台上表演的艺人！YENA就连合照的时候竟然要大家一起大喊「鸡排〜」也是少见的可爱，逗得全场哈哈大笑。

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