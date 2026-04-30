韩版《解忧杂货店》卡司曝光！柳承龙化身灵魂老板，集结金惠奫、文相敏、李彩玟等20 位「历代级」影星阵容

Disney+ 今日正式宣布将将东野圭吾的传奇畅销神作《解忧杂货店》改编为韩剧，并一次过公开 20 人超豪华演员名单。 据悉剧组已於本月 14 日低调开拍，目标於 2027 年与全球粉丝见面。 这份名单不仅有影帝级人马坐镇，更集结了多位当红大势演员，阵容堪称超豪华！

东野圭吾原作小说《解忧杂货店》在全球创下超过 1,300 万册纪录性销量，跨越国境与世代带给读者深远回响，将携手 Disney+ 重新诞生为韩国原创影集。 韩版《解忧杂货店》是一部时空超越幻想剧，讲述偶然躲进关闭 40 年的「解忧杂货店」的小偷三人组，开始回覆从过去寄来的神秘信件后，所发生的奇迹故事。

影帝柳承龙坐镇！「异能」大叔化身杂货店灵魂人物

今次项目的灵魂角色——杂货店老板「高敏中」（暂译），确定由千万票房影帝柳承龙饰演。 曾凭藉电影《鸡不可失》、《7号房的礼物》、Disney+剧集《Moving 异能》横扫全球的他，今次将展现温暖细腻的演技，守护那间关闭了 40 年、连接过去与未来的神秘杂货店。



潜力新星接棒！姜有皙、朴柾佑、金性定组成「小偷三人组」

故事的核心——误闯杂货店的小偷三人组，则起用了三位影视圈极具潜力的新面孔：包括曾演出《机智住院医生生活》、《苦尽柑来遇见你》的姜有皙，《20世纪少女》、《勇敢的市民》的朴柾佑，以及凭《牵牛与仙女》、《弱美男英雄 Class 2》引起关注的金性定。 这组新鲜感十足的搭档，预计会为剧集注入不少热血与活力。



实力派群星云集！金惠奫、文相敏、裴仁爀全都在名单内

除了主角群，各集故事的客串卡司才是真正「犯规」！凭《背著善宰跑》及《杀木池：鬼水禁地》展现惊人角色消化力的金惠奫、新一代男神接班人文相敏、曾演出《暴君的主厨》的李彩玟，以及近期开启「劳模模式」、戏约不断的实力派尹敬浩全都榜上有名。



此外，还包括「演技保证」高我星、展现生动演技的李水京、《柏青哥》金敏荷、近期站稳「大势」地位的裴仁爀，以及硬汉男神朴喜洵、实力派吴娜拉、潜力新秀文佑镇、演技卓越的朴世婉等人，卡司厚度堪称近期韩剧之冠。





特别出演同样震撼！廉晶雅、廉惠兰、张东润齐助阵

连特别出演（客串）名单都星光熠熠！影后级演员廉晶雅、演技细腻入微的廉惠兰、清纯女神郑彩娟以及展现真挚演技的张东润都将惊喜现身。 这群顶尖演员将共同交织出跨越时空的温暖奇迹。



制作方面，韩版《解忧杂货店》将由《金派特攻队》朴荣珠导演同时担任编剧与导演，由曾推出《杀木池：鬼水禁地》、《我只是个计程车司机》、《菜英文没在怕》、《绝地逃生》等兼具票房与品质的作品的「The Lamp」担任制作公司。

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