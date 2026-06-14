热播剧《菜鸟伙房兵》OST预购开跑！海胆籽海带汤CD＋黄豆芽吊饰，年历收录剧中料理超用心

《菜鸟伙房兵》OST实体专辑配置也太可爱了吧！从 CD 设计到周边都充满剧集元素，不只细节满满，也很有收藏价值！

制作公司 Studio Dragon 近日表示，《菜鸟伙房兵》OST 合辑专辑将於17日音源公开前，率先开放实体专辑预购。



合辑中包含康男（KangNam）的〈传奇的开端〉、IVE安兪真的〈悲伤的咸味〉以及创作歌手李尚雄的〈Too far away〉等歌曲。此外，剧中引发话题的企划组合「味觉男孩」所演唱的〈My flavor〉也将收录其中，该曲曾在剧情中「中队长黄锡浩（李相二 饰）」品尝料理后展开想像 MV 场面的爆笑桥段中登场，为剧情增添不少笑点。



这次实体专辑设计同样充满巧思，CD以「海胆籽海带汤」与「黄豆芽汤」为概念打造，并附赠可爱的黄豆芽造型吊饰；年历则收录剧中实际登场过的料理画面，满满都是剧迷熟悉的回忆点，收藏感十足。此外，专辑也收录剧中主要场面剧照，让即将迎来完结的观众，能再次回味作品带来的余韵与温度。



另外，在《菜鸟伙房兵》第10集播出中，因姜成宰（朴志训 饰）的努力，小队长赵艺潾（韩东熙 饰）最终成功回归，但剧末却又迎来「江临哨所解散」的公文通知，气氛再度急转直下。在部队即将解体之际，众人必须面对「军队伙食料理竞赛夺冠」这最后任务，姜成宰接下来的选择也更加令人期待。



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