《Bonjour面包店》「车婶」车胜元升级「面包之王」！亲手制作精致甜点超吸睛，自信喊：「这些都是我的孩子们」

看来不只是料理，车胜元连甜点与烘焙也相当拿手，看完预告也更加期待四人之间的化学反应！

由车胜元、金喜爱、金宣虎、李基泽出演的《Bonjour面包店》将在5月8日首播，节目以一间开在宁静乡村的「银发族甜点咖啡厅」为背景，描绘懂得人生滋味的长者们，与用甜点传递幸福的成员们之间，透过甜点分享温暖与疗愈的日常。



节目中，厨房由挑战人生首次甜点烘焙的「主厨组」车胜元与李基泽负责，两人每天一早为长者们准备充满心意的甜点，用细腻与努力传递温暖；而在外场，金喜爱与金宣虎则以柔和的互动迎接客人，以自然的互动与对话，营造出轻松又温和的氛围。

有著「车婶」昵称的车胜元，这次也升级化身「面包之王」。在公开的第二支预告中，以乡村长者一句亲切的「那个黑黑的人叫什么名字？」揭开序幕，带出他在厨房里手忙脚乱却努力适应的模样。踏入与料理不同的烘焙领域，他从一开始的担心不安，到大喊「克服了！」逐渐掌握节奏，甚至豪气喊出：「欢迎来到制面包的巅峰、面包界的圣地——Bonjour面包店！」展现出截然不同的一面。



而车胜元也展现出对甜点的用心与坚持，一句「想做得更漂亮」，让甜点呈现出宛如艺术品般的质感。从融合高敞风味的青麦田塔、蓝莓闪电泡芙到山茶花塔等甜点，以及各式面包，每道都精致又吸睛。他也自信表示：「这些都是我的孩子们，可以很放心推荐。」光是预告就让人忍不住想吃这些甜点，看来之后追这部综艺，真的要先准备点吃的了 XD



此外，在一旁默默支援的李基泽同样令人期待。从车胜元差点打翻托盘的慌乱瞬间，到李基泽稳稳撑住场面的沉著反应，两人的互动形成自然对比，也为节目增添不少轻松看点。



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