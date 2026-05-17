【影史新纪录】金惠奫、李钟圆《杀木池》票房冲破 315 万人次！打破《鬼魅》23 年不败神话，登韩国正统恐怖片影史 No.1

南韩恐怖片影史正式被重新改写！由金惠奫、李钟圆领衔主演的惊悚电影 《杀木池：鬼水禁地》 票房大开红盘。 根据韩国电影振兴委员会（KOBIS）今日（17 日）的最新数据，该片累计观影人数已正式超车 315 万人次，成功打破 2003 年由林秀晶、廉晶雅主演的经典恐怖神作《鬼魅》（港译：《姐魅情深》）高悬 23 年的 314 万人次纪录，霸气登顶韩国正统恐怖片影史票房冠军！

自今年 4 月 8 日上映以来，《杀木池》历时 40 天便解锁这项辉煌成就。 该片不仅曾创下连续 21 天蝉联单日票房冠军的惊人纪录，甚至在迈入上映第 6 周的今天，依然死守在票房榜前茅，展现了超乎想像的续航力。



近年在南韩戏院大获成功的恐怖惊悚片如《破墓》等，多是结合了萨满巫觋、历史文本与奇幻元素的「复合型电影」; 相比之下，《杀木池》则是将焦点完全凝聚在「鬼魂、密闭空间、心理压迫感」等恐怖类型最本质的感官刺激，完全凭藉著正统恐怖片的叙事公式「直球对决」，这项纪录的改写对影坛而言意义非凡。

除了俊男美女的演技加持，《杀木池》引入了现代人最熟悉的「街景地图」作为故事核心。 剧情讲述围绕著水库街景画面中意外捕捉到的神秘人形身影，进而展开的一连串惊悚诡异故事。



这种贴近日常生活的「交感型恐惧」，在年轻观众族群之间掀起狂热浪潮，甚至带动了亲自探访电影背景舞台——忠清南道礼山郡杀木池实地的「暗黑观光」热潮！各大社群媒体陆续涌现将现实地景与电影画面进行对比、或是选择在深夜时段前往现场试胆的「认证心得文」，成为推波助澜票房热度的绝佳催化剂。

电影界专家们对此纷纷盛赞：「《杀木池》的票房大捷，是宣告陷入低迷的韩国正统恐怖类型片迎来华丽复活的信号弹！」专家们一致认为，这证明了只要有新鲜的导演手法作后盾，正统恐怖电影同样能成为戏院的票房主流。



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