《21世纪大君夫人》IU、边佑锡「契约婚姻」升温中！第7集抢先看剧照＆影片都令人心跳不停～

MBC 热门韩剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步）在迎来第2幕之际，公开了以成熙周（IU 饰）与理安大君（边佑锡 饰）罗曼史为中心的精采看点，令人更加期待剧情的发展。

首先，在内进宴上的求婚以及王的批准下，成熙周与理安大君正式成为未婚夫妻，「契约婚姻」成为剧情主轴。为了获得身分地位，成熙周的提议被理安大君接受，两人朝著相同目标前进。拥有相似伤痛的两人，在彼此理解中逐渐拉近距离。



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在片尾彩蛋中，也揭露理安大君从学生时期就对成熙周抱有关心。同时，成熙周也出现情感变化，让人更加关注这段始於契约的关系将会走向何方。



围绕两人婚姻的冲突也持续升温。国务总理闵郑佑（鲁尚炫 饰）与大妃尹苡廊（孔升妍 饰）以不同方式展开牵制。闵郑佑一方面要求理安大君保持距离，另一方面也向成熙周提出其他选择；尹苡廊则试图将成熙周视为大君的弱点而加以利用。



此外，辅佐官崔贤（刘秀彬 饰）与都惠贞（李妍 饰）的关系变化也引发关注。随著两人因成熙周与理安大君的婚事而有更多交集，逐渐形成微妙气氛，随著相处时间增加，情感线也预计将有所发展。



此外，MBC「大君夫人Day」将进行第1至第6集重播，第7集则提前10分钟，於周五晚间9点40分播出。

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