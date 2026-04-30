《21世纪大君夫人》边佑锡、IU「大君夫妇」婚礼请柬来了！官方无码原图释出，剧迷心脏承受不了

Disney+热播韩剧《21世纪大君夫人》话题不断，边佑锡与IU这对「大君夫妇」的甜蜜火花让剧迷超入戏。 官方更直接公开两人的「喜帖」原始照片，瞬间引爆全网。

Disney+官方帐号上传多张照片，并写下：「比谁都更认真对待心动的Disney+，感谢大家热烈回应，决定公开这张童话般的喜帖原档。」照片中，边佑锡与IU并肩而坐，两人双手交叠轻触，一起看著镜头，满满的CP感直接溢出萤幕。粉丝看到后纷纷暴动：「超疗愈！成熙周跟理安大君真的是我的人生浪漫喜剧CP」、「他们和Disney+超级搭」、「边佑锡IU这对大君CP看到我眼睛都亮了」、「这对完售情侣太喜欢了」。



Disney+先前就曾以「大君夫妇的喜帖」为题，公开过两人的喜帖，当时还写下「全国都在庆祝的这一刻，我们要公开这份祝贺」，并反问「找不到不一起同乐的理由吧？」当时就已经让剧迷嗨翻。



而25日播出的第6集，更是让大家心脏爆击。 剧中成熙周（IU 饰）为了让从小因为王族身份活在许多束缚下的理安大君（边佑锡 饰）感受自由，特地准备了一场惊喜约会。 两人在游艇上深情拥吻，这个结尾画面直接让收视率飙升，也让观众看得心痒痒。

《21世纪大君夫人》收视率可说是开高走高。 第1集以7.8%出发，到第6集已经突破双位数，来到11.2%，刷新自身最高纪录。 随著剧情进入下半场，这部戏的话题与热度还能再创什么佳绩，大家都在等著看。 该剧每周日晚间在Disney+独家播出。

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