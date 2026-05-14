「军浦韩孝周」来了！BLACKPINK Jisoo亲姊姊登时尚生存战，曝妹妹真实反应：她可能比我还紧张吧

演艺圈最强基因再添一笔！BLACKPINK成员Jisoo的亲姊姊金智尹，正式进军电视圈啦！她以实境生存节目《KILL IT：Style Creator 大战》挑战者身份登场，顶著「Jisoo亲姊」的光环，还没现身就先轰动。

12日首播的tvN《KILL IT：Style Creator 大战》，集结了全球品牌大使、世界模特儿、超级网红等100位「It Girl」，她们的社群媒体追踪人数加起来高达4300万，场面超壮观。 而金智尹的出场更是充满神秘感，节目组先用「BLACKPINK Jisoo的亲姊姊」这个标签吊足大家胃口，接著公开她与Jisoo的私下合照，立刻引爆全场惊呼：「真的是亲姊姊？」、「长得好像！」



面对参赛者们的热烈反应，金智尹大方承认：「我的妹妹就是大家熟知的BLACKPINK Jisoo。」她也透露，妹妹应该比自己还紧张，「她可能会一边想著『她能做好吗？ 应该会做好的吧？』，就这样默默支持著我。」当天金智尹的穿搭也超有气势，一袭黑色洋装配上强烈的红色丝袜，瞬间抓住所有人目光。 她自信满满地说：「我今天这套穿搭的概念就是『我要压倒所有人』，所以才用红色当作亮点。」不过在她之前已经有不少参赛者也用了红色单品。 一旁的其他选手直接补刀：「我其实没有把她当成竞争对手耶。」火药味瞬间飘散开来。



金智尹的背景也相当惊人。 她曾是航空公司的空服员，社群追踪数超过50万，学生时期更因为出众的外貌，被称为「军浦韩孝周」。 目前她已经是已婚身份，还是两个孩子的妈，但依旧保持著冻龄美貌。



《KILL IT：Style Creator 大战》是一档让100位时尚创作者争夺「风格icon」宝座的生存节目，导师阵容包括模特儿出身的艺人张允柱、演员李钟元，以及TOMORROW X TOGETHER成员然竣。 金智尹能否靠实力杀出重围，而不是只靠「Jisoo姊姊」的光环，大家都在看！

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