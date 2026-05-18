IG一则贴文值9亿！Lisa公开日常照「平民杯具」意外成焦焦点！网友：比精品还难抢

BLACKPINK成员Lisa近日公开自己朴实无华的日常，与她惊人的天价身价形成强烈对比，意外掀起全球粉丝热议。 Instagram上一则贴文就价值数亿韩元的她，这回po出的随身小物竟然超亲民，让网友直呼「太圈粉了！」

Lisa在17日於个人SNS上传了一张照片，她悠闲地喝著茶、手里还捧著小说《柏青哥》，看起来相当惬意。 不过粉丝们的目光不在她的美貌上，而是她手上那只杯子——竟然是迪士尼乐园角色「米妮」的图案，而且被眼尖网友发现，这是在韩国大创只要2000韩元（约新台币45元）就能买到的平价杯款。



对比Lisa的惊人收入，英国数据分析公司Hopper HQ曾估算，拥有超过1亿粉丝追踪的Lisa，IG一篇贴文的广告价值高达62万美元（约新台币1858万元、韩币9.31亿韩元）。 换句话说，她随便发一篇文就能进帐超过9亿韩元，但私下却爱用台币50元的大创杯，超反差的反应让网友纷纷留言：「Lisa用过就像名牌了」、「太朴实了反而更喜欢她」、「还以为是哪个时尚品牌出的限量款」、「这可能是我唯一买得起的Lisa同款」、「立刻去官网下单」等。



除了展现亲民魅力，Lisa本业也持续写下新纪录。 她将於6月登场的2026年美加墨世界杯开幕式上表演，与全球观众见面。 据了解，Lisa已与国际足总（FIFA）完成签约，届时将在美国洛杉矶SoFi体育场举行的开幕典礼上，与Katy Perry、Future等世界级巨星同台，再度证明她「K-pop女王」的惊人地位。

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