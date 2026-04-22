Nana 法庭怒呛劫匪「好玩吗？给我直视我的眼睛！」母女生死对峙细节震撼公开

近期以话题韩剧《权欲之巅Climax》回归小萤幕的 Nana 出庭，对闯入其住家的强盗案件嫌疑人 A 某表达了不满。

Nana 於21日下午，以证人身分出席在议政府地方法院南杨州支院第1刑事部（部长法官金国植）审理的强盗伤害罪拘押起诉 A 某的第三次公判。





开庭前，Nana 面对媒体表示：「我吃了镇静药才来，真的很紧张。竟然走到这一步我也觉得很讽刺。」并说：「我会如实、透明地陈述事实。如果能诚实作证，应该会有公正的判决。」表达了出庭作证的决心。

进入法庭后，Nana 一见到被告 A 某便怒喊：「好玩吗？给我直视我的眼睛！」在审判庭指出她情绪过於激动后，Nana 回应：「怎么可能不激动」，随后才逐渐冷静下来。



当天庭上，Nana 说明了案发当时的情况。她表示：「听到母亲的呻吟声和一名男子的呼吸声，察觉到了危险，当时只想赶快把他和妈妈分开。他当时情绪非常激动，我完全没想到他会有刀。」

她也说明为何会与歹徒发生肢体冲突：「看到对方手持刀具后，觉得他什么事都做得出来，所以本能地进行了防卫。」并透露：「A 某因为我挥动的刀伤到了脖子，正在流血，还对我说想活下去。」

之后，Nana 试图安抚强盗并与其对话，同时用嘴型指示母亲报警。与她一同出庭作证的母亲也具体描述当时情况：「A 某持刀闯入，用双臂勒住我的脖子，那一刻我只想到在房间里的女儿。」

在一旁听著母亲艰难的证词时，Nana 情绪涌上心头，最终在法庭上落泪。

此前，A 某被控於去年11月闯入 Nana 住家，持凶器威胁母女并要求财物。当时 Nana 母女经过一番搏斗成功将其制伏，警方判定 Nana 的行为属於正当防卫。

目前 A 某否认相关指控，并质疑受害者一方反应过度。对此，Nana 指出加害者毫无反省之意，并以「我会好好看看你演技有多好」的发文表达愤怒。（早先报导：【韩网热门】NANA清晨肉搏制伏入侵男，警认定「正当防卫」！网友：吓都吓死，还要面对他反告？）

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