回归前10天紧急喊卡！ILLIT Moka健康亮红灯，公司宣布：暂停活动

女团ILLIT回归再传变数！所属经纪公司BELIFT LAB日前透过官方粉丝社群宣布，日籍成员Moka因健康问题，即日起将暂停所有团体活动，专心接受治疗与休养。

根据公司声明，Moka最近身体出现异常，就医后被诊断需要「持续治疗与充分休息」。 尽管Moka本人展现强烈的活动意志，但公司考量到艺人健康为第一优先，决定让她暂时中断活动，专心养病。

这项决定的时间点格外敏感——因为ILLIT即将於30日带著第四张迷你专辑《MAMIHLAPINATAPAI》及主打歌《It's Me》回归歌坛，距离现在只剩下不到10天。BELIFT LAB表示，Moka将缺席接下来所有预定行程，至於何时回归，会等她康复状况稳定后再另行公告。 公司也承诺：「会全力支持Moka，直到她健康恢复、再次站上粉丝面前的那一天。」

消息一出，粉丝纷纷涌入社群表达担忧：「拜托让Moka好好休息」、「回归少了Moka好可惜」、「健康最重要，我们愿意等」。



ILLIT今年初才以日语单曲《Sunday Morning》打动歌迷，此次回归备受瞩目。 如今在倒数时刻失去一名核心成员，无论是舞台编排或粉丝期待，势必都将受到影响。

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