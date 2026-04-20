与罕见疾病缠斗多年！文瑾莹：「十八年来终於放下了减重，尽情享用美食」第一次吃的就是大份焦糖起司爆米花！

演员文瑾莹以童星出身，在《蓝色生死恋》中因饰演宋慧乔幼年时期小恩熙而知名度大开，接著她也尝试演出各种不同戏路与角色，不过在2017年她突然暂停了所有演艺工作，并且历经四次手术才免於截肢。现在的她再度来到综艺节目《You Quiz》分享自己不再减重而放心享用美食的心情。

4月19日在tvN频道公开的《You Quiz》预告中，文瑾莹作为嘉宾登场，主题为「主治医师的特级处方！所有想吃的都去吃吧～ 18年的减肥女bye bye～文瑾莹一开始大吃的食物是什么呢？」让大家对於这些年来与病魔缠斗的文瑾莹产生好奇。主持人刘在锡访问了罹患「急性腔室症候群」这罕见疾病的文瑾莹，在治疗期间内，文瑾莹完全不能吃自己想要吃的食物，而在康复过程中，医生则要她把所有想吃的都吃一遍，想做的都做一遍，这样她能够好得更快。

文瑾莹特别提到，自己在恢复期间第一次吃的食物就是爆米花。她说她一直以来的心愿，就是能够到电影院一边吃爆米花一边看电影，於是她点了最大份的焦糖与起司味道混合套餐，全部吃下去，那感觉真是太幸福了，这才让她感受到原来看电影是这样的感觉。她也提到母亲在看著她吃饭的时候，说她总是吃得津津有味，这样也给了做饭的人一种动力，家人互动相当温馨。



2017年文瑾银曾经突然感到右手臂疼痛，而前往医院就诊，结果诊断结果是罹患「急性腔室症候群」这样的罕见疾病，在那之后经历了4次的手术以及长时间的治疗，才让她免於截肢，并且在2024年传出病症已痊愈的消息，令许多关心她喜爱她的朋友们都为她加油打气，也相当替她开心。

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