朴宝剑＋张员瑛＝颜值核弹！11岁年龄差根本不存在，这张同框照够粉丝回味一整年

演艺圈两大「颜值天花板」合体啦！朴宝剑26日在个人IG上po出一系列照片，其中一张与IVE成员张员瑛的「同框自拍」瞬间引爆网路讨论。

这组照片是在本月23日於首尔圣水洞举行的全球家电品牌快闪店活动中拍摄的。 朴宝剑身穿浅色衬衫，露出招牌温柔微笑，而站在他身后的张员瑛则比出俏皮的V字手势，展现洋娃娃般的精致美貌。 两人站在一起，完美到像从漫画里走出来的人物，让网友狂赞：「这不是真人，这是CG吧？」照片中，朴宝剑对著镜子自拍，穿著条纹衬衫搭配领带，散发出沉稳又知性的书生气质，结实的身材也若隐若现，朴太太们又要暴动啦！



朴宝剑生於1993年、张员瑛生於2004年，两人实际相差11岁，但站在一起完全看不出来！网友纷纷表示：「说他们是大学生情侣我也信」、「哪里像差11岁？ 根本同年龄吧」、「这组合太犯规了」。

张员瑛也在自己的IG限时动态中，默默转发朴宝剑的这组照片，没有打任何文字，只配上「兔子」和「狗狗」两个表情符号，低调又有爱的互动让粉丝直呼「好可爱」。



朴宝剑接下来的作品包括电影《梦游桃源图》与《刀：高豆幕汉之剑》，目前正在拍摄中; 张员瑛所属的IVE日前在刚刚结束世界巡演中的日本场，接下来将於6月24日再次登上东京巨蛋，气势惊人。

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