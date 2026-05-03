《神与律师事务所》满满泪水感动收场预告第二季剧情！柳演锡＋李絮感谢观众支持与喜爱

5月2日晚间SBS金土电视剧《神与律师事务所》播出最终回，看得见鬼的律师柳演锡最终遇见了父亲的鬼魂，并终於揭开父亲枉死的真相，洗清收贿污名，也让父亲短暂与家人团聚，送上了充满泪水的最终回大结局。

一路上柳演锡所饰演的律师申以朗，自从发现自己看得见鬼魂后，遇见了多位自动找上门的死者，并且为他们找出死亡的真相，让所有鬼魂都能无所怨念安心离开。柳演锡也向所有观众们表达感谢，谢谢大家的支持让这部作品能够在广大喜爱中结束。他也同时感谢所有为本剧付出的工作人员与演员同仁们，特别是每一集当中以「鬼」的身份演出的每位演员，柳演锡表达由衷感谢。



剧中不可或缺的另一助手，是一开始从有些冷血的律师，转变为从旁协助柳演锡的温暖律师李絮，透过作品《神与律师事务所》中她也了解到真心倾听他人的故事有多么重要，其中珍贵的意义也可望触动观众们的心。在剧情中间段落，柳演锡也为她化解了造成姐姐死亡的自责心结，也因此她完全信任柳演锡，转变为协助他共同解开鬼魂冤情的助力。



最终柳演锡与生前担任检察官的父亲共同找出当年遭到诬陷并遭杀害的真相，也找出关键证物录音机，指证历历让真凶百口莫辩。过程相当精采，父子联手制伏黑社会的动作戏码也令人感到相当痛快。最终洗刷了冤屈的父亲终於藉由附身的方式见到了思念的家人，而申以朗的家人们也透过一些细微的动作观察出父亲的灵魂，这样的团聚充满了感动泪水，最终也在不舍情怀中送走了父亲。



最终回申以朗依旧在自己的事务所，点燃了香炉而召唤著更多鬼魂，为了不让工作影响爱情，这次他不让李絮空等而终於能够准时赴约，两人也学会如何在约会时不被鬼魂打扰，学会与鬼和平共处。最终甚至连狗狗鬼魂也找上门来要求协助，也预告了第二季剧情即将展开。



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