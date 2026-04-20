「没礼貌vs太诚实」李泳知戴墨镜上台直接自爆：我刚动完刀，第一次整形，也是最后一次

韩国人气饶舌歌手李泳知，最近诚实坦白自己做了眼部整形手术，让不少粉丝惊讶不已。

日前，李泳知19日以嘉宾身份，出席男团SEVENTEEN小分队成员DK与胜宽在仁川Inspire Arena举行的演唱会《DxS [小夜曲] ON STAGE》。 当天她戴著墨镜登台，与两人一起带来「夫硕顺」的《Fighting》，现场气氛嗨翻。 不过她马上解释戴墨镜不是没礼貌，直接说：「我前几天去做眼下的脂肪重置手术，怕大家误会，所以先讲一下。」突如其来的告白，让道兼与胜宽当场有点不知所措，李泳知则笑著说：「谢谢大家体谅啦~」轻松化解尴尬。



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세븐틴 회식 불려갈까봐

빠퇴 하는 영지소녀 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



내가 뭘 본 거야 아 도파민 pic.twitter.com/ghNMd3ByuF — 라따뚜이 (@ratatouille_17) April 19, 2026

事后她透过与粉丝的互动，也大方聊到心里话：「我做了眼下的脂肪重置手术。 原本怕被误解是在鼓励整形，不想说出来，但还是决定诚实讲，这是我考虑了4年才下的决定。」她还透露，常常被问「是不是很累？ 看起来很疲倦」，但其实自己根本不累，这让她一直很困扰，最后才下定决心。



泳知也强调：「这是我人生第一次，也是最后一次整形，以后不会再做任何手术了。」展现她洒脱又真实的一面。

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