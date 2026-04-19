打破七年之痒魔咒！TXT 全员续约「仅花 15 分钟」 队长秀彬揭秘背后原因：大家都带好了答案！

南韩大势男团 TOMORROW X TOGETHER （TXT） 出道迈入第七年，在众多团体面临解散或成员变动的「七年魔咒」之际，他们却以超狂速度完成全员续约。 日前五位成员现身电台节目，首度公开续约幕后花絮，爆料过程竟然只花了 15 分钟！

在 17 日播出的《李恩智的歌谣广场》中，队长秀彬分享了这段「光速续约」的神奇经历。 他笑称，本来以为要花很长一段时间商讨，甚至做好了「长期抗战」的心理准备，於是约了大家晚上见面：「没想到真的问了各种问题后，大家给出的答案竟然完全统一，15 分钟就搞定了！」



主持人李恩智调皮追问：「有没有哪位成员考虑最久、回答最慢？」太显却直白回应：「我也想讲得有趣一点，但大家都已经考虑清楚才聚在一起的，顺利到完全没发生什么好玩的插曲。」

对於如此顺利的续约过程，休宁凯将功劳归於平时的沟通习惯。 他表示：「我们平常话就很多，一有什么事情都会立刻沟通，所以团队感情非常深厚。」



正是这种随时对话、零隐瞒的相处模式，让2019年出道的 TXT 在 去年 8 月就早早完成全员续约，继续与经纪公司 BIGHIT MUSIC 携手走下去。 TXT 於本月 13 日带著第八张迷你专辑《7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns》正式回归，专辑中诚实记录了出道七年来的风雨与感触。



▽新专辑主打歌〈每天再多一天（Stick With You）〉：



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