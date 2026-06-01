刘在锡催婚李光洙！「10年恋爱导师」狂叮咛：绝对不能错过李先彬

韩国「国民MC」刘在锡最近在YouTube节目《藉口GO》中，对著交往多年的后辈李光洙给出超中肯恋爱建言，要他对女友李先彬「用尽全力、真心诚意对待」，还再三强调「绝对不能错过她」，让一旁所有人听了都笑翻。

日前播出的《藉口GO》影片中，李光洙、边佑锡、池睿恩一起上节目，聊到感情话题时，池睿恩提到自己之前传出和舞者Vata的恋爱绯闻时，其实有在前一天打电话向刘在锡讨教、吐苦水。 没想到这番话也勾起李光洙的回忆，他马上自爆：「我仔细想想，我公开恋爱之前，也打给在锡哥问过啦！」



李光洙和李先彬这对相差9岁的情侣档，从2018年公开认爱至今，至今已经稳定交往多年。 两人最初是在2016年SBS《Running Man》相识，之后慢慢发展成恋人关系。

听到两位后辈都来找他谘询感情，刘在锡露出欣慰的笑容说：「光洙和先彬交往得很顺利，睿恩也谈恋爱，真的很好。」接著他话锋一转，直接对著李光洙开示：「你一定要抓住先彬！她叫你做什么你就要做什么，绝对不能错过她，要用你全部的心意去对待她！」没想到李光洙听完马上回嘴：「那我不就变成舔狗（奴仆）了吗？」还反问「你到底要我干嘛啦」，神来一笔的吐槽让全场笑成一片。



李光洙接著爆料刘在锡根本就是他长达10年的恋爱导师，还语出惊人地说：「哥帮我当恋爱教练当了10年，第一个成功的对象就是先彬，不过在那之前其实也有好几个啦！」意外泄漏刘在锡过去的「战绩」，让刘在锡当场超傻眼，笑翻全场。



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