《努力克服自卑的我们》开播网战翻！具教焕演活「40岁无职男」、高胤祯神级救赎，网：编剧又玩「老少配」套路？

《我的大叔》《我的出走日记》编剧新作《努力克服自卑的我们》昨晚正式开播，果然展现了朴海英一贯的「现实痛点」风格。 虽然收视率 2.2% 的起步略显平淡，但剧中对现代人自卑与嫉妒情绪的精准刻画，已经在社群媒体上引发了巨大的共鸣。（海外可在Netflix收看）

具教焕「情绪手表」红灯狂闪 40代鲁蛇嫉妒到扭曲？

具教焕在第 1 集中将「黄东满」一角演得入木三分。 身为电影圈「八人会」一员，他却卡在导演门槛前整整 20 年，只能看著前后辈飞黄腾达。 每次聚会他都不落下，坚持对那些飞黄腾达的编导前辈与后辈泼冷水，成了众人眼中消耗能量的疲惫存在。



最扎心的是，黄东满的心理全部被「情绪手表」赤裸裸地暴露出来。 他之所以被选为手表测试员，竟是因为属於「40多岁无职男群组」。 当「无职」一词出现，他的心率狂飙、红灯闪烁，赤裸裸地暴露了不安心理。



而实力派男星吴正世饰演的朴庆世，更与东满针锋相对。 他看不惯东满明明没作品却爱对别人的作品大放厥词，对黄东万的毒舌感到厌恶，愤怒达到了顶点。



高胤祯「绿灯」点亮心海 一句话看穿灵魂

就在全世界都嫌东满「负能量」时，女神高胤祯饰演的 PD 卞恩雅登场了。 她不仅看出东满的潜力，更用一句「我想看你的剧本」，让东满那只永远闪烁红灯的手表首度亮起「绿灯」。



面对八人会对黄东万的指责时，卞恩雅甚至感同身受地为他辩护：「他很害怕，如果不说点什么，就会觉得自己甚至不存在。」种种迹象似乎预示著两人将成为彼此的救赎。 然而真正看过剧本后，卞恩雅和公司老板却给了黄东万史上最痛的一击...



网民反应两极：神作预定 vs 套路太深？

首集播出后，韩网讨论区迅速分裂成两大阵营，有人大赞「演技神作、极度共鸣、比前作更明亮温暖」，但也有观众对「编剧惯用的老少配套路」表示反感。



好评派：

1. 因为两位主演才第一次看朴海英的作品，真的太喜欢了！

2. 本以为会像前作那样忧郁，结果加入很多喜剧元素，大推

3. 具教焕演得太好了，简直是神灵附体！

4. 现代人一定会对某些部份产生共感，像是因为情感空虚而暴饮暴食。 但因为具教焕特有的那种轻盈感，让情绪不会一直沉下去，比编剧前作更有趣

5. 这部剧的文字讯息与视觉层次很丰富，如果你喜欢解读镜头美学和隐喻，一定会爱。 描述一群为了寻找自我价值而挣扎的『鲁蛇』的群像剧，超有趣

6. 剧中角色虽然现实中遇到会觉得很烦，但在他们身上却能看到自己的影子，非常有共鸣。 这编剧在挖掘复杂内心感情方面，真的有卓越的才华

7. 以前那种自我怜悯的氛围淡了很多。 台词字字戳心，剧中人物就像为了证明自己而挣扎生活的现代人，看得有点酸涩

8. 导、编、演三位一体配合得天衣无缝



负评派：

1. 朴海英的作品？ 信不看（因为相信而不用看）... 肯定又是那种爱上老男人、把老男人当宝一样捧著的年轻漂亮女人的故事，算了吧

2. 看了一集，是朴海英作品里最差的

3. 具教焕的声音听久了很累，爱情线也没好感，直接弃剧

4. 具教焕虽然跟角色很契合，但演技风格不是我的菜

5. 又是漂亮年轻、但不知为何处於社会非主流的女主，去救赎一个废物老男人的故事，看到一半就转台了

6. 14 岁的年龄差居然是爱情线，完全无法相信。 高胤祯太漂亮、太年轻了

7. 刚看完，自我怜悯的情绪太重了。 呈现出一个被现实淘汰的男人，结果最后又是要靠高胤祯来收留他吗？ 我真的超讨厌这种设定



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