「AI教父」黄仁勋空降《刘QUIZ》！全球综艺首秀献给南韩国民MC，网：哪里可以买刘在锡的股票？

tvN 热门综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》制作组今日丢出喜讯，证实NVIDIA（辉达）创办人兼执行长黄仁勋已敲定出演，将全球综艺处女秀献给「国民 MC」刘在锡，节目将於本月内播出！

CJ ENM 集团高层南胜龙透露，黄仁勋将在《刘QUIZ》中大方公开人生故事和心路历程，包括如何从少年时期的洗碗工做到全球顶尖企业、完美实现「美国梦」神话，更会带著超越时代的远见，大谈未来的 AI 趋势以及现代社会最渴求的顶尖人才特质，兼具人情味与干货，绝对是教科书级别的访谈。



其实黄仁勋对韩国的「偏爱」早就是公开的秘密。 他不仅多次在国际公开场合力挺韩国是全球 AI 生态圈的主要合作伙伴，私底下更是个不折不扣的韩国文化迷。 去年 10 月访韩时，就曾与三星电子会长李在熔、现代汽车会长郑义宣等财阀巨头齐聚一堂，毫无架子地同桌狂嗑韩式炸鸡，科技大佬的「炸鸡外交」瞬间疯传全网。

最新访韩行程中，黄仁勋预告将继续展开一系列打破常规的活动，除了与韩国各大企业掌门人进行会晤，还有消息称他会为韩国职棒进行开球，加上访谈节目，行程简直比偶像回归还要忙碌。



알로라야 나도 저 깐부치킨 자리에 끼워줘

젠슨 황이 골든벨 울렸다던데

나같은 어글리코리안은 솔직히 오뎅탕 같은거도 시켰을것 같음 히히 @AlloraNetwork pic.twitter.com/fgfuq0RZeI — 고라파오리 (@GORAPAORI) October 30, 2025

身为全球市值第一企业的超级掌门人，黄仁勋为何要如此高调地在大众面前「营业」？ 业界专家纷纷给出深度分析。 黄仁勋此行最核心的目的，是要巩固与 SK 海力士、三星电子等半导体巨头的HBM供应链。 但这位大老深知「在地化即国际化」的道理，他不想只停留在冰冷的谈判桌上，而是登上韩国最具代表性的访谈节目，试图透过狂揽大众好感度，将韩美 AI 半导体同盟的关系，从冷冰冰的合约升格为情感纽带。

此外，科技巨头过去往往走神秘隐居路线，但黄仁勋却选择让自己化身为「科技界的摇滚明星」，透过热门节目，将深奥的 AI 未来愿景用最接地气的视角传递给一般大众与散户投资人，无疑也是一场强大的企业形象行销。

消息一出，韩网友纷纷激动讨论：「天啊，刘在锡居然访问到黄仁勋！」、「黄勋真的是超级E人，明星气质堪比GD」、「刘在锡怎么还没上市？ 、哪里有『刘在锡股票』可以买？」XD

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