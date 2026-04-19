《21世纪大君夫人》EP.4：IU 命悬一线！边佑锡用最疯狂的方式救援，创下11%的新高收视率

昨晚播出的 MBC《21世纪大君夫人》第4集中，不仅描绘了理安大君（边佑锡 饰）推进与成熙周（IU 饰）婚事的模样，更出现了攸关生命危险的紧张时刻。（海外由 Disney+ 独家上线）

《21世纪大君夫人》最新收视率达到首都圈11.3%、全国11.1%、2049观众群5.3%，刷新自身最高纪录来到了双位数的好成绩，并在首都圈、全国及2049族群三项指标中，全部拿下同时段收视冠军。



（谈及剧情）决定进行契约婚姻的理安大君与成熙周，正式点燃恋爱绯闻。两人在狗仔面前接吻，让宫内外掀起一阵骚动。（第3集剧透：IU×边佑锡甜到爆！韩剧《21世纪大君夫人》墙头初吻名场面，收视再夺冠）



面对两人的绯闻，宫中众人面露难色。他们主张成熙周身为平民，无法成为王室的一员，应仅维持恋人关系，甚至也出现要求她搬离宫中的声音。



理安大君愤怒地与宫人对峙。他提及与成熙周的婚姻可能性，下令王室应予以保护。然而总理闵郑佑（鲁常泫 饰）则以王室名誉为由，提出反对意见。



对成熙周的严格王室教育也持续进行。她不满地说：「该做的事情已经多到做不完，难道连姿态矫正都要我做吗？」理安大君则对身旁的宫人表示：「你离开私宅太久了吧？你的职责是守护安和堂。」藉此守护成熙周的自由。



理安大君也替她缓颊说：「成熙周还不是王室成员不是吗？」然而宫人想教授她王室礼法与历史的热情依旧没有减退。



但在了解王室历史后，成熙周也更贴近了理安大君内心的悲伤。她对於他总是被世子的光芒掩盖，甚至在家人过世时也无法尽情悲伤的过往，感到心疼。

成熙周鼓起勇气，向理安大君传达温暖的安慰。她说：「我只说一次，你要好好听著，我是站在你这边的。你过得好，我才能过得好，不是吗？夫妻是一体的，对吗？」理安大君默默挂了电话，对成熙周的好感度也再度提升。



然而成熙周也落入王妃的计谋，陷入危机。她与突然出现的主上殿下（金垠昊 饰）一同游玩，逐渐变得亲近。但在应主上的愿望亲自驾驶高价车辆时，突如其来的悲剧降临——因王妃动了手脚，车辆煞车出现问题，导致无法控制速度，陷入生死一线的危机。

即使身处恐怖情境，成熙周仍将主上殿下的安全放在第一位。她大喊：「殿下，请把窗户关上并抓紧！」在撞击护栏的搏命过程中，努力降低车速。



千钧一发之际，理安大君现身，以自己的车挡在前方强行让车停下。多亏他果断的决定，成功救出成熙周与主上殿下。危机中展现机智与勇气的成熙周，以及理安大君的奋不顾身，为结尾带来压倒性的沉浸感！！

《21世纪大君夫人》每周五六晚间 10:20 在 Disney+ 独家上线。

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