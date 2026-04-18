【韩网热议】知名女偶像亲哥被爆严重家暴！「淤青照+长文」控诉监禁殴打、强迫同房、精神控制

今日有韩国网友在Theqoo论坛以「blpk js亲哥妻子正在爆料家庭暴力」为标题PO文（现已改为「知名女偶像亲哥」），立即引起大量讨论。

根据文字描述，受害女子从婚后2周开始遭受殴打和辱骂，每次均持续半日之久，且结束后必定强制发生关系：「其中一次在裸体状态下被拍影片，同时被强迫吞咽痰液。 经常让我吞咽痰液。」男方用iPhone 15手机殴打女方直至手机折断，用塑胶饮料瓶进行「水刑」，命令她裸体跪地反复求饶，若3秒之内不回答便开始施暴。 因面部和四肢覆满淤青伤痕，受害者即便夏季外出也只能穿长衣长裤戴太阳镜进行遮掩。

每当女方提出离婚或报警，男方就会「像揍狗一样揍她」，声称「都是因为爱你、你要为我献出生命」，甚至狂言：「之前对付你这样的人，我用钱编造出不存在的罪，把他们都送进监狱了。」男方自称有「很有能力的律师」，因为曾为女方花钱，可以将她捏造成「花蛇婊子」。 女方曾录制辱骂录音，但在暴力威胁下全部删除。 男方在家中安装CCTV，女方只敢在没有CCTV的卧室和衣帽间与父母朋友通话，后来因害怕干脆放弃通话和报警。



블랙핑크 지수 친오빠 부인 가정폭력 폭로



도대체 무슨 일이 ㄷㄷㄷㄷ 다 폭로해버렸네



일단은 중립 pic.twitter.com/BEXpY5P3Ti — 64비트사령부(@64bitcoinkr) April 18, 2026

女方父母曾因女儿被打而报警，男方一开始道歉，称「您想让女婿留下前科吗？」并承诺不会再犯、劝说翻供和取消「接近禁止令」，女方照做后男方立即翻脸，扬言「竟敢举报女婿，绝不原谅，要十倍奉还」等。 女方曾因恐惧逃回娘家，男方竟斥责她「丢下丈夫离家出走」，所属社的人也找到娘家来，令双亲感到极度不安。 据悉，男方的前妻也曾遭到殴打。

更惊悚的是，男方要求每天发生性关系2次以上，即便女方挣扎抗拒也强制脱掉衣服。 此举导致女方长期患有阴道炎、膀胱炎，即便去医院回来也继续被迫同房，导致无法痊愈。 男方还强迫进行肛交。

此外，男方严重侵害女方私生活，趁其入睡时使用其手机删除2025年以前的照片、更换头像、 随意PO文等，禁止女方与女性朋友每天对话超过2句，禁止删除与亲友对话内容，禁止手部美甲，丢掉女方所有化妆品和衣服，禁止在男教师任教的补习班上课，若对她的穿著不满意，会直接上手从女方身上撕掉。 男方甚至禁止她斜跨背包，称「会勒出乳沟被别的男人看到」。 男方只允许她去附近超市、妇产科等地，每30分钟必须汇报动向，甚至要求做彼此名字和纪念日的情侣刺青。 男方还要求每天说30次「我爱你」，反复询问：「有多爱我？ 爱我哪一点？ 你幸福吗？」更曾在无驾照状态下疯狂驾驶，同时对女方辱骂施暴。



韩国网友根据PO文原标题的「blpk js（ㅂㄹㅍㅋ ㅈㅅ）」猜测是指BLACKPINK Jisoo，联想到近日新闻「猥亵女直播主」的主角也被指是其亲哥，纷纷留言表达愤慨：

1. 疯了吧，根本不是人

2. 太恶心了，简直是垃圾中的垃圾

3. 历代最强的艺人家族丑闻

4. 跟《你旁观的罪》那个丈夫如出一辙

5. 这程度的话，家人们应该都知情吧

6. 从家人到所属社都是一伙的。 身为妹妹兼「金主」的女偶像怎么可能不知道？

7. 跟哥哥的关系近到在同一间公司工作，哥哥把大嫂打成那样，她怎么可能不知道？ 真当大众是白痴吗？

8. 因为是家人就要包庇吗？ 根本就是共犯吧！

9. 不要为了护航一个女人，就去辱骂另一个女人

10. 赶快逮捕他吧

ps.该男去年曾被爆偷拍不雅影片，目前相关报导正在被接连删除。

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