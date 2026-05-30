朴恩斌兼顾拍戏＆大学6年毕业，一年修42学分「有过目不忘能力」！ 网赞：这女人有什么不会？

因主演Netflix夯剧《超能路人甲》人气再攀高峰的朴恩斌，最近上节目惊曝自己的学霸事迹——一边当童星拍戏，一边还能拿优等成绩从大学毕业，让主持人当场傻眼！

朴恩斌21日作客YouTube频道《MMTG文明特急》，跟主持人JaeJae一聊才发现两人超有缘。 她们不仅同期在「新村」一带读大学——朴恩斌11年入学西江大学、JaeJae则因二战修能考试而於10年入学梨花女大，而且都不约而同读了6年才毕业。



JaeJae惊讶地说：「我是混吃等死喝酒混过来的，你一边拍戏一边工作，居然也只花6年？ ！」朴恩斌透露，她其实只休学了2年，其他时间全都在拚命修课，「工作的时候我就果断休学，上学的时候就全心全意只读书。」她坦言自己想尽快修完学分，所以每学期都塞好塞满，最高纪录一年内修了42学分！朴恩斌自爆毕业成绩：「太久我有点忘了，但毕业证书上写的是『成绩优异』。」让JaeJae听完立刻崩溃：「这个我就不一样了！」全场笑翻。



除了超强时间管理，朴恩斌也提到自己过去有个神奇的能力——「 photographic memory（过目不忘）」。 她形容：「就像是自动截图一样，连那段文字在第几段第几行都记得。」不过她笑说，后来这个能力莫名消失了，「拍《非常律师禹英禑》的时候早就不行了啦！」两人还聊到，从国小六年级开始就几乎年年当班长，朴恩斌更补枪：「12年中有10年是干部。」学生时代就是领袖人物，一路优秀到大！



朴恩斌今年正好迎来出道30周年。 除了正在热播中的《超能路人甲》——她在剧中饰演意外获得瞬间移动能力的失败青年殷彩妮，与车银优、崔代勋等人合作——下半年还有新剧《惊悚的恋爱》等著跟大家见面。 学霸认证、演技保证，粉丝直呼：「这女人到底有什么不会的？ ！」



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